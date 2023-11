DAX: Am EMA 200 angelangt

Der Deutsche Aktienindex DAX startete bereits etwas fester in den Donnerstagshandel und konnte über den Tag hinweg seine Gewinne bis an den 200-Tage-Durchschnitt und den seit den Rekordständen aus Ende Juli etablierten Abwärtstrend um 13.350 Punkten weiter ausbauen. Jetzt aber steckt das Barometer inmitten eines Widerstandsclusters fest, welches es für ein Folgekaufsignal gilt zu überwinden.

Zweifelsfrei dürften die kommenden Stunden zunächst von erhöhter Volatilität geprägt sein, Tagesschlusskurse oberhalb von 15.435 Punkten würden aber eindeutige Hinweise auf einen Folgeanstieg an 15.575 und darüber 15.706 Punkte liefern.

Rücksetzer könnten dagegen bereits im Bereich von 15.229 Punkten enden, spätestens am EMA 50 bei derzeit 15.129 Punkten. Überraschend hierbei ist allerdings die Kursentwicklung des DAX, vor dem Hintergrund fallender US-Indizes.

Erste Wirtschaftsdaten wurden in der Nacht zum Freitag mit Zahlen zur Geldmenge M2 per Oktober Japans und Chinas geliefert. Italiens Zahlen zu Industrieproduktion aus September stehen um 10:00 Uhr auf der Agenda, erst am Spätnachmittag stoßen die USA mit dem Konsumklima der Uni Michigan per November (vorläufig) dazu.

Das beherrschende Thema an der Börse dürfte aber weiterhin die Bilanzsaison sein, heute legen unter anderem Borussia Dortmund, 1&1, Jungheinrich, Allianz, Bauer, Stabilus und United Internet ihre Quartalszahlen vor.