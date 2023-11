DAX konsolidiert zum Wochenschluss

Der Deutsche Aktienindex DAX ist am Donnerstag mit einem ersten Ausbruchsversuch über das Widerstandscluster um 15.330 Punkten gescheitert und im heutigen Handelsverlauf zurückgefallen. Dies war auch so weit erwartet worden, weitere Rückschläge könnten in den nächsten Stunden noch bevorstehen.

Schließlich scheiterte der DAX schon einmal Mitte Oktober an dem EMA 200, der ebenfalls zusammen mit einem Horizontalwiderstand und dem laufenden Abwärtstrend zum Widerstandscluster gehört.

Abschläge könnten locker noch einmal auf das Niveau des 50-Tage-Durchschnitts um 15.158 Punkten und einer dort verlaufenden Horizontalunterstützung abwärts reichen. Spätestens um 14.948 Punkten sollte der DAX aber seine Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen, um nicht das vielversprechende Trendwendemuster in Form einer inversen SKS-Formation zu gefährden.

Neuerliche Long-Signale können für das heimische Leitbarometer daher erst oberhalb von 15.400 Punkten abgeleitet werden, in der Folge könnten dann die Kursmarken um 15.575 und 15.909 Punkten ins Visier genommen werden.

An der Datenfront geht es heute etwas ruhiger zu, um 16:00 Uhr sollte das Konsumklima der Uni Michigan per November (vorläufig) noch einmal Beachtung finden, bevor es um 20:00 Uhr mit frischen Daten zum Haushaltsdaldo der US-Amerikaner aus Oktober weitergeht. Die letzte planmäßige Nachricht des Tages steht um 21:30 Uhr mit dem Commitments of Traders (COT) Report an.