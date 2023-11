Dax weiter im Aufwind - Siemens Energy-Erholung geht weiter

Nach dem späten Rallyschub am Freitagabend waren die Anleger am Montag zunächst auf Richtungssuche - in einem sehr impulsarmen Handel konnten zunächst weder Bullen noch Bären entscheidende Akzente setzen bevor am Nachmittag noch einmal die Käufer das Ruder übernahmen. Am Ende des Tages ging der Index bei 15.345 Punkten mit +110 Punkten aus dem Handel.

Marktteilnehmer fokussieren sich nun in dieser Woche auf die US-Verbraucherpreise, die am Dienstag veröffentlicht werden. Falle die Teuerungsrate, würde dies für eine Zinspause der US-Notenbank Fed am 13. Dezember sprechen, schrieb Analyst Christian Henke vom Broker IG. An diesem Tag findet die in diesem Jahr letzte Zinsentscheidung der Fed statt. Bei sinkender Inflation könnte der Zinsoptimismus wieder zunehmen und den deutschen Leitindex anschieben, so Henke weiter.

Neuer Schwung für Siemens Energy

Ein Bericht über einen Durchbruch bei den Gesprächen über Staatshilfen gab der Erholung von Siemens Energy neuen Schwung. Dem "Handelsblatt" zufolge könnte dank einer Beteiligung des früheren Mutterkonzerns Siemens schon im Laufe der Woche eine Einigung auf staatliche Garantien für den angeschlagenen Energietechnik-Konzern vermeldet werden. Siemens Energy gewannen am Montag sechs Prozent.

Rheinmetall legten um 3,3 Prozent zu. Berichte über eine Verdoppelung der Rüstungshilfe für die Ukraine gaben Auftrieb. Beiersdorf gaben indes nach einem trüben Ausblick des japanischen Konkurrenten Shiseido um 0,8 Prozent nach. Sartorius war Tagesverlierer im Dax mit Abgaben von 2 Prozent.

Talanx gewannen nach dem Quartalsbericht des Versicherers 3,5 Prozent. Fresenius Medical Care (FMC) litten nur anfangs unter Studiendaten zum Abnehmmittel Wegovy von Novo Nordisk, drehten aber schnell ins Plus und standen zuletzt wie auch Fresenius über drei Prozent höher. (mit Material von dpa-AFX)