KLA: Halbleiteraktie auf Rekordjagd

Die Nachfrage nach Chipwerten ist seit Jahren ungebrochen, einzig die Konsolidierung im letzten Jahr sorgte für eine kürzere Pause und drückte die KLA-Aktie temporär in den Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts um 264,00 US-Dollar abwärts. Dort sprang das Papier schnell wieder an und konnte bereits zu Beginn dieses Jahres einen Großteil der vorherigen Verluste aufholen. Doch die Rallye endete nicht an den Verlaufshochs aus 2022, vielmehr brach das Papier zur Oberseite aus und stieg in den projizierten Kurszielbereich um das 138,2 % Fibo bei 536,16 US-Dollar an. Gelingt auch hierüber ein Durchbruch, würde das nächsthöhere Fibonacci-Level als potenzielles Ziel in den Fokus rücken.

Hoffnung auf neues Folgekaufsignal

Wochenschlusskurse deutlich über dem Niveau des 138,2 % Fibonacci-Retracements sowie der Kursmarke von 536,16 US-Dollar würden unmissverständliche Hinweise auf eine unmittelbare Rallyefortsetzung an das 161,8 % Fibo bei 585,00 US-Dollar liefern. Entsprechend gut würde sich ein derartiges Szenario für den Aufbau von frischen Long-Positionen anbieten, aber auch investierte Anleger dürften hiervon weiter profitieren. Misslingt ein nachhaltiger Ausbruch und KLA setzt mindestens unter 480,00 US-Dollar zurück, würde dies zu einem Aufwärtstrendbruch untergeordneter Natur führen, Abschläge auf 457,00 und darunter 429,46 US-Dollar blieben dann aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aus. Hinweise für einen derartigen Fall liegen nach aktuellem Kenntnisstand allerdings nicht vor.