Im Vorfeld der wichtigen Inflationsdaten aus den USA kann der Dax am heutigen Tag ordentlich zulegen. Mehrheitlich gute Ergebnisse zu Quartalszahlen deutscher Unternehmen tragen zur positiven Entwicklung bei.

Der negative Ausreißer am heutigen Tag ist die Aktie des Rüstungskonzerns Hensoldt. Hier ist möglicherweise eine kräftige Kapitalerhöhung in Arbeit. So etwas mögen Anleger ganz und gar nicht. RWE kann derweil den Gewinn kräftig steigern, entsprechend sind die Aktien gesucht. Auch Eckert & Ziegler steigert den Gewinn trotz rückläufiger Umsätze. Eine gute Leistung, die weiter belohnt wird.