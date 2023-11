ELMOS - Aktie vor größerem Kaufsignal

Unlimited Turbo Optionsschein auf ELMOS Semiconductor - WKN: PE38DB - ISIN: DE000PE38DB7 - Kurs: 3,000 € (BNP)

Elmos Semiconductor SE - WKN: 567710 - ISIN: DE0005677108 - Kurs: 76,200 € (XETRA)

Die Aktie von Elmos Semiconductor markierte im April 2023 ihr aktuelles Allzeithoch bei 93,90 EUR. Danach setzte die Aktie auf das alte Rekordhoch bei 60,90 EUR zurück. Dieser Rücksetzer lässt sich in einem bullischen Keil eingrenzen.

Auf dem alten Allzeithoch lief der Wert einige Wochen seitwärts. In den letzten beiden Wochen setzte er sich nach oben ab und vollendete mit dem Ausbruch über 67,80 EUR einen kleinen Boden. Auch in dieser Woche legt die Aktie weiter zu. Sie notiert jetzt am Abwärtstrend seit dem Allzeithoch und damit an der Oberkante des Bullkeils. Diese Trendlinie verläuft aktuell bei 76,70 EUR.

Mein Kollege Thomas May hat am 11. Oktober 2023 in seinem Musterdepot „Gehebeltes Swing Trading“ im Hebelzertifikat mit der Isin: DE000PE38DB7 eine Position zu 2,10 EUR eröffnet. Das Zertifikat notiert aktuell bei 3,00/3,02 und damit 42,63% im Plus. Das Musterdepot ist Teil von stock3 Trademate bzw. stock3 Ultimate.

Weiteres Kaufsignal, wenn …

Gelingt der Elmos-Aktie ein Ausbruch aus dem Bullkeil, dann käme es zu einem neuen Kaufsignal. Die Aktie könnte dann zunächst an das Allzeithoch und später sogar in Richtung 112 EUR ansteigen.

Ein Rückfall unter 67,80 EUR auf Tagesschlusskursbasis wäre ein erster Rückschlag für die Bullen. Ein stabiler Rückfall unter 60,90 EUR wäre sogar ein größeres Verkaufssignal.

Fazit: Die Elmos-Aktie steht vor einer wichtigen Hürde. Ein Ausbruch könnte der Aktie noch einmal rund 40% Potenzial eröffnen.

