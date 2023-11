Geht der Bounce zu weit? Target startet durch.

Die durch die Verbraucherpreise ausgelöste Rallye setzt sich im frühen Handel an der Wall Street vor, mit Aufwind vor allem bei den Mega-Tech-Aktien. Die Erzeugerpreise liegen heute Morgen ebenfalls unter den Zielen des Marktes. Die Einzelhandelsumsätze sind im Oktober um 0,1% gesunken. Die Ziele lagen bei Minus 0,2%. Ex-Autos kam es zu einem Anstieg von 0,1% vs. den Erwartungen von unverändert. Allerdings steheh hier heute vor allem die soliden Zahlen von Target und TJX im Fokus. Die über Nacht überwiegend freundlichen Wirtschaftsdaten aus China fachen Aktien aus dem Bereich der Luxusgüter an, wie auch den Rohstoffsektor. Die soliden Ergebnisse von Tencent und JD treiben China-Tech an der Wall Street ebenfalls nach oben. Heute findet zudem das Treffen zwischen Xi und Biden in San Francisco statt.



00:00 - Intro

00:20 - Überblick | Schätzungen der Geldpolitik

02:20 - Jamie Dimon rudert zurück

03:23 - Gegenwind für Fluggesellschaften & Autosektor

04:38 - Erzeugerpreise erfreulich

05:35 - Kommentare zu den Jahresendzielen 2024

07:52 - Die 7 großen Tech-Werte | Fazit

09:14 - Inflation | Zinsanhebungen | Wirtschaftsdaten China

10:53 - China Tech-Sektor | JD, Tencent, Baidu

12:00 - Kein Regierungsshutdown

13:03 - Target startet durch

14:05 - Home Depot | Einzelhandelsumsätze

14:58 - TJX | Advance Auto | Adobe

17:25 - Analysten zu Autodesk, Affirm, DraftKings, Fisker, Home Depot

19:43 - Opening Bell Plus





