Trading-Chance MDAX: Die Luft nach oben wird jetzt schnell dünner

Im September hatten wir im Rahmen der Trading-Chance einen Short-Trade auf den MDAX vorgestellt, der sich perfekt entwickelt hatte, bis Ende Oktober die jetzt laufende Kaufwelle begann. Dementsprechend wäre man hier längst wieder neutral oder sogar bullisch … aber es finden sich so einige Argumente dafür, dass die verbleibende Luft nach oben dünn ist, daher wäre zu überlegen, hier neu auf der Short-Seite anzusetzen.

Wer den an dieser Stelle am 12. September vorgestellten Short-Trade auf den MDAX mitgemacht hat, hatte Ende Oktober herausragende Gewinne von in der Spitze 80 Prozent erzielt und, wenn man den Stoppkurs sinnvollerweise sukzessiv nachgezogen hat, einen Gutteil dieses Gewinns längst realisiert. Jetzt wäre eine interessante Situation gegeben, um die Sache erneut anzugehen. Denn diese Rallye steht auf verblüffend tönernen Füßen.

Die Rahmenbedingungen bleiben grau in grau

Momentan hat der MDAX etwas mehr als die Hälfte des immensen Abstiegs der Monate August, September und Oktober wieder aufgeholt. Zum einen, weil die Quartalsergebnisse der Unternehmen zwar mehrheitlich mager, aber nicht so schlecht wie befürchtet ausgefallen waren. Zum anderen, weil sehr viele Anleger jetzt aktiv darauf setzen, dass der oft (aber keineswegs immer) auftretende, von der Hoffnung auf ein besseres, neues Jahr befeuerte Run in Richtung Jahresende entsteht. Allerdings: Er läuft ja bereits. Und er ist bereits sehr weit gelaufen, denn die Rahmenbedingungen sind ja weiterhin nicht gut.

Auffällig ist, dass man sich dabei an jeden Strohhalm klammert. Die gestern als Argument für massive Käufe herangezogenen US-Inflationsdaten lagen gerade einmal einen Zehntelprozentpunkt unter den Prognosen. Das ist nichts, was die Situation nennenswert verändert hätte. Und durchaus zu Recht warnten gestern nicht nur einige US-Notenbanker, sondern auch JPMorgan-Chef Dimon davor zu glauben, die Inflation sei damit vom Tisch und Zinssenkungen nahe. Daher sollte man besser einkalkulieren, dass diese Rallye gerade in der aktuellen Phase andere und kurzlebigere Gründe haben könnte, wobei da die übermorgen anstehende Abrechnung am Terminmarkt ins Blickfeld gerät.

Die überkaufte Zone ist nahe. Die 200-Tage-Linie auch.

Wenn die Kurse kurz vor einer solchen Terminmarkt-Abrechnung, auch Verfalltermin genannt, deutlich aus der vorherigen Handelsspanne herauslaufen, entsteht für viele große Akteure dort Handlungsbedarf. Sie müssen ihre Positionen absichern, das aber intensiviert die für sie ungünstige Bewegung noch zusätzlich. Damit haben wir in Bezug auf den MDAX folgendes Bild:

Quelle: marketmaker pp4

Die Rahmenbedingungen haben sich nicht aufgehellt - gerade senkte die EU-Kommission ihre Wachstumsprognose für dieses und nächstes Jahr. Die Terminmarkt-Abrechnung ist bereits nahe, danach wären kurstreibende Effekte von dieser Seite weniger wahrscheinlich. Und der MDAX selbst ist bereits nahe an einem überkauften Level, wie der RSI-Indikator unten im Chart zeigt und hätte mit der 200-Tage-Linie bei derzeit 27.138 Punkten noch einen sehr wichtigen und die Käufe nicht selten ausbremsenden Widerstand über sich. Zwar sollte man eine Rallye nie unterschätzen, d.h. nicht selten läuft sie weiter, als man denkt. Aber dass sie endlich ist und dieses Ende eher nahe denn weit entfernt ist, wäre aktuell wahrscheinlich genug, um als risikofreudiger Trader einen erneuten Short-Trade zu erwägen.

Ein Short-Trade setzt darauf, dass diese Kaufwelle nicht mehr weit reichen wird

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 30.442,31 Punkten, daraus errechnet sich derzeit ein Hebel von 6,3. Den Stop Loss würden wir bei 27.650 Punkten im MDAX-Index ansiedeln, dieser Level entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 2,74 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf den MDAX lautet UK0P4H.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 26.971 Punkte, 27.139 Punkte, 28.042 Punkte, 28.890 Punkte

Unterstützungen: 25.723 Punkte, 24.756 Punkte, 23.627 Punkte

Knock-Out Zertifikat Short auf den MDAX Index

Basiswert MDAX WKN UK0P4H ISIN DE000UK0P4H1 Basispreis 30.442,31 Punkte K.O.-Schwelle 30.442,31 Punkte Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 6,3 Stop Loss Zertifikat 2,74 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

