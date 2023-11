Widerstand: 15.900 16.000 Unterstützung: 15.750 15.600

Rückblick:

Der deutsche Leitindex konnte am gestrigen Mittwoch nach einer Aufwärtskurslücke zum Handelsstart die Gewinne vom Vortag nach den schwächer als erwartet ausgefallenen US-Konsumentenpreisen weiter ausbauen. Die 15.700er Marke konnte dabei - auch auf Tagesschlusskursbasis - deutlich überwunden werden.

Dieser Rallyschub setzte sich heute Vormittag zunächst weiter fort: Nach einer erneuten Aufwärtskurslücke zum Handelsstart kletterte das deutsche Börsenbarometer am Vormittag zeitweise bis auf 15.830 Punkte, bevor kleinere Gewinnmitnahmen einsetzten.

Ausblick:

Die heutige Eröffnungskurslücke gen Norden könnte sich nach der beeindruckenden Rallybewegung der beiden Vortag recht zügig als so genanntes "Exhaustion Gap" herausstellen. Diese "Erschöpfungskurslücken" treten am Ende von größeren Trendbewegungen auf und leiten in der Regel im Minimum eine technische Korrektur ein.

Es liegt zwar noch keine bestätigte Trendumkehr vor im kurzfristigen Zeitfenster - der kurzfristige Aufwärtstrend ist unverändert intakt - dennoch muss hier auf Grund der stark überkauften Oszillatorenlage (im Chart der Relative Stärke Indikator) jederzeit mit dem Beginn einer technischen Korrektur zurück in den Bereich um 15.600 Punkte eingeplant werden.

Ein erstes Verkaufssignal wäre ein Stundenschlusskurs südlich der Marke von 15.750 Punkte, bis dahin kann eine Trendausdehnung Richtung 15.900 Punkte nicht ausgeschlossen werden.

Quelle: Tradingview

