PALO ALTO NETWORKS - Nach Zahlen unter Druck

Palo Alto Networks Inc. - WKN: A1JZ0Q - ISIN: US6974351057 - Kurs: 256,180 $ (NYSE)

Palo Alto Networks übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,38 USD die Analystenschätzungen von 1,16 USD. Der Umsatz lag mit 1,9 Mrd. USD über den Erwartungen von 1,84 Mrd. USD. Die erste Reaktion der Börse auf diese Zahlen fällt aber klar negativ aus. Nach einem Schlusskurs bei 256,18 USD wird die Aktie heute Morgen bei 240,57 USD getaxt.

Die Aktie befindet in einer langfristigen Rally. In dieser kam es wie immer auch zu teilweise deutlichen Rücksetzern und mehreren Kaufwellen. Nach dem Tief bei 123,22 USD vom 12. Januar 2023 startete eine solche Kaufwelle.

Diese führte am 05. Juli zu einem Allzeithoch bei 258,80 USD. Am 12. Oktober kam es zu einem Anstieg über dieses Hoch, aber bei 265,90 USD setzte Verkaufsdruck ein. In den letzten beiden Tagen notierte der Wert phasenweise in der Widerstandszone zwischen 258,80 und 265,90 USD. Gestern fiel der Wert aber wieder unter 258,80 USD zurück. Der Aufwärtstrend seit Januar 2023 liegt heute bei 239,95 USD. Die aktuellen Taxen deuten auf eine Eröffnung an diesem Trend hin.

Entscheidende Situation

Die Reaktion auf die aktuellen Zahlen bringt die Aktie von Palo Alto in eine kritische Situation. Der Aufwärtstrend ist eine erste wichtige Unterstützung. Noch wichtiger ist aber wohl das letzte Zwischentief bei 233,81 USD. Solange dieses hält, kann es jederzeit zu einem neuen Angriff auf den Widerstandsbereich zwischen 258,80 USD und 265,90 USD kommen. Im Falle eines Ausbruchs ergäbe sich weiterhin ein theoretisches und mittelfristiges Ziel bei 393,88 USD.

Sollte der Wert aber unter 233,81 USD abfallen, dann wäre eine Doppeltop vollendet. Das rechnerische Ziel würde bei 205,59 USD liegen, also in der Nähe des log. 38,2%-Retracements der Rally ab Januar.

Fazit: Der Einbruch nach den Zahlen könnte eine sehr spekulative Chance auf einen Einstieg bieten. Das CRV wäre gut bis sehr gut. Die Eintrittswahrscheinlichkeit des bullischen Szenarios lässt sich aktuell kaum kalkulieren. Nach dem heutigen Tag wird man wohl mehr wissen.

