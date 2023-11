DAX: 16.000 Punkte im Fokus

Der Deutsche Aktienindex DAX kann auf eine erfolgreiche letzte Handelswoche zurückblicken, hat sich allerdings auch dem Widerstandscluster um 16.000 Punkten merklich angenähert. Sehr wahrscheinlich wird im ersten Anlauf kein Durchbruch über diese Hürde gelingen, Investoren sollten sich vielmehr auf eine ausgedehnte Konsolidierung einstellen.

Es dürfte nämlich ungemein schwierig werden, das Widerstandscluster zwischen 15.909 und 16.060 Punkten in einer weiteren Kaufwelle zu überwinden, angesichts der bereits erfolgten Kursgewinne in der letzten Woche. Eine Konsolidierung könnte etwas Druck vom Kessel nehmen und die Basis für einen späteren Gipfelsturm bereiten.

Gelingt es im Anschluss das Niveau von mindestens 16.060 Punkten zu knacken, würden zunächst einmal die Rekordstände aus 2021 von 16.290 Punkten in den Fokus der Investoren rücken, darüber das Rekordhoch aus diesem Jahr bei 16.528 Zählern. Technisch könnte der DAX in den kommenden Monaten darüber sogar an 17.036 Punkte zulegen.

Erste Wirtschaftsdaten wurden in der Nacht zum Montag aus China mit Zahlen zu den ein- und fünfjährigen Anleiherenditen veröffentlicht, Deutschlands Erzeugerpreise per Oktober stehen dagegen um 8:00 Uhr auf der Agenda. Zur Mittagsstunde steht der Bundesbank Monatsbericht per November auf der Agenda, später melden die USA noch den Index der Frühindikatoren für Oktober.