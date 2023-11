Widerstand: 15.950 16.000 Unterstützung: 15.750 15.600

Rückblick:

Der positive Trend der Vortage setzte sich auch zum Wochenausklang weiter fort, die Bären bekamen am vergangenen Freitag keinen Fuß mehr in die Tür. Daran ändert sich auch zum Wochenstart bislang nichts.

Nach einer marginal schwächeren Eröffnung verfällt der Index am Vormittag in einen Dornröschenschlaf und pendelt in einer sehr engen Handelsspanne von gut 20 Punkten seitwärts. Weder Bullen noch Bären können entscheidende Akzente setzen.

Ausblick:

Nach der kräftigen Aufwärtsbewegung in den vergangenen drei Wochen ist der Index eigentlich überfällig für eine Konsolidierungs- beziehungsweise Korrekturphase. Allerdings gibt es bislang keinerlei Trendwendesignale.

Es kann somit nicht ausgeschlossen werden, dass der Index zunächst die Widerstandszone um 16.000 Punkte antestet, bevor eine größere technische Korrektur in den Bereich um 15.750 bis 15.800 Punkte einsetzt. Bis dahin ist die Seitenlinie eine gute Option: Weder die Long- noch die Shortseite bietet aktuell ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

WERBUNG

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DJ0DMA von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 20.11.2023), die K.o.-Schwelle liegt bei 14.361 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DJ055P von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 20.11.2023), die K.o.-Schwelle bei 17.484 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.