Deutschland: Kaum verändert

Nach drei starken Wochen dürfte sich im Dax am Montag zunächst wenig tun. Der deutsche Leitindex wird rund 45 Minuten vor dem Handelsstart drei Punkte höher auf 15 922 Punkte taxiert - also kaum Bewegung vorbörslich. Nach seiner Erholungsrally von fast neun Prozent vom Oktober-Tief hat der Dax die Hürde von 16 000 Punkten im Visier. Charttechnisch ist der Leitindex laut Christoph Geyer, ehemals technischer Analyst der Commerzbank, bereits an eine Widerstandszone heran gelaufen. "In dieser Woche wird sich entscheiden, ob die Kraft für einen Ausbruch nach oben ausreicht. Die Indikatoren befinden sich im überkauften Bereich und dürften eine gewisse Bremswirkung entfalten."

Bayer im Fokus

Unternehmensseitig ist die Nachrichtenlage zum Wochenstart nach dem Auslaufen der Quartalsberichtssaison zunächst einmal sehr ruhig. Nach negativen Nachrichten dürften die Aktien von Bayer im Anlegerfokus stehen. Ein US-Geschworenengericht hat den Pharma- und Agrarkonzern in einem Glyphosat-Prozess am Freitag zur Zahlung von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar an drei krebskranke ehemalige Anwender des Unkrautvernichters Roundup der Bayer-Tochter Monsanto verurteilt. "Das Urteil wird so keinen Bestand haben, wir werden auf jeden Fall Rechtsmittel dagegen einlegen", kündigte der Konzern am Sonntag an.

Zudem brach Bayer seine Phase-III-Studie "Oceanic-AF" mit dem Prüfpräparat Asundexian wegen mangelnder Wirksamkeit vorzeitig ab. In der Studie wurde das Mittel, für das die Leverkusener früheren Angaben zufolge einen Spitzenumsatz von mehr als fünf Milliarden Euro pro Jahr schätzten, bei Patienten mit Vorhofflimmern und Schlaganfallrisiko eingesetzt. Ferner ruft Bayer in den USA eine Charge des Krebsmedikaments Vitrakvi wegen Verunreinigung zurück. Bayer-Aktien sackten am Montag vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Freitag zuletzt um 5,4 Prozent ab.

Die Anteilsscheine von Aurubis büßten auf Tradegate zuletzt 3,0 Prozent ein, nachdem die Investmentbank Oddo BHF die Titel des Kupferproduzenten von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft hatte.

USA: Minimal im Plus

Stagnation lautete zum Ende einer robusten Börsenwoche die Devise am US-Aktienmarkt. Der Dow Jones Industrial schloss am Freitag 0,01 Prozent höher bei 34 947 Punkten. Die runde Marke von 35 000 Zählern konnte der Index nicht mehr überwinden. Auf Wochensicht steht gleichwohl ein solider Aufschlag von knapp zwei Prozent zu Buche. Am Mittwoch hatte der Index den höchsten Stand seit Ende August erreicht. Auch andere große Auswahlindizes bewegten sich kaum. Der technologielastige Nasdaq 100 ging mit einem Plus von 0,03 Prozent bei 15 838 Zählern aus dem Handel. Der Index bringt es damit ebenfalls auf ein Wochenplus von zwei Prozent. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,13 Prozent höher bei 4 514 Punkten.

Asien: Gemischtes Bild

In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte zum Wochenstart uneinheitlich entwickelt. Während es in Japan Gewinnmitnahmen gab, legten die Börsen in China und Hongkong zu. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, gewann im späten Handel leicht dazu. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong legte der Hang-Seng-Index im späten Handel 1,7 Prozent zu, nachdem er am Freitag noch mehr als zwei Prozent verloren hatte. In Japan kletterte der Leitindex Nikkei 225 zwischenzeitlich um 0,8 Prozent auf den höchsten Stand seit mehr als 30 Jahren. Danach machten Investoren allerdings Kasse, sodass der Index zum Wochenauftakt 0,59 Prozent auf 33 388 Punkte nachgab. (mit Material von dpa-AFX)

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ENCAVIS AUF 14 (17) EUR - 'UNDERWEIGHT'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR K+S AUF 20 (22) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 166 (147) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 188 (178) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 333 (320) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 23,40 (27,30) EUR - 'NEUTRAL'

MORGAN STANLEY NIMMT BAYER MIT 'EQUAL-WEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 52 EUR

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 68 (87) EUR - 'BUY'