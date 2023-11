PALO ALTO - Einbruch nach Zahlen wettgemacht

Open End Turbo auf Palo Alto Networks - WKN: HS24PP - ISIN: DE000HS24PP8 - Kurs: 2,910 € (HSBC)

Palo Alto Networks Inc. - WKN: A1JZ0Q - ISIN: US6974351057 - Kurs: 260,570 $ (NYSE)

Die Palo Alto-Aktie befindet sich in einer langfristigen Rally und kletterte dabei am 05. Juli 2023 auf ein Rekordhoch bei 258,88 USD. Dieses Hoch übertraf die Aktie zwar am 11. Oktober, aber es kam zu keinem signifikanten Ausbruch. Der Aktienkurs stieg zwar auf das aktuelle Allzeithoch bei 265,90 USD, aber danach musste der Wert einen Rücksetzer auf 233,81 USD hinnehmen.

Vor den Zahlen näherte sich der Wert dem Allzeithoch stark an. Allerdings kam es am 15. November im Tagesverlauf schon zu Abgaben. Die nachbörslichen Zahlen wurden mit einem Abwärtsgap zwischen 254,62 USD und 244,80 USD quittiert. Die Aktie testete am 16. November im Tagesverlauf sogar die Unterstützung bei 233,81 USD.

Diesen Test nutzte ich in meinem Musterdepot „Active Trading“, das Teil von stock3 Trademate bzw. stock3 Ultimate ist, um eine Position in DE000HS24PP8 zu eröffnen. Der Kaufkurs lag bei 0,95 EUR. Schon einen Tag später zog ich nach einem Anstieg um 50,53% das Kapital aus dem Trade wieder ab. Gestern verkaufte ich die Hälfte der Restposition nach einem Anstieg des Zertifikats um 200 %. Die Restposition notiert aktuell mit 207,37 % im Plus. Auch mein Kollege Valenin Schelbert hat sich nach den Zahlen in seinem Artikel "PALO ALTO – Was bedeuten die Zahlen für Crowdstrike?" sehr positiv zu Palo Alto geäußert.

Nach dem Test der Unterstützung bei 233,81 USD zog die Aktie zuletzt wieder deutlich an und schloss gestern das Abwärtsgap. Sie notiert aktuell in der Widerstandszone zwischen 258,88 USD und 265,90 USD.

Ausbruch könnte neue Rallyphase einleiten

Gelingt der Aktie von Palo Alto ein Ausbruch über 265,90 USD und kommt dann auch Dynamik auf, dann wäre eine Rallyfortsetzung möglich. Ein langfristiges Ziel läge dann bei 393,88 USD, ein erstes größeres Zwischenziel bei 302,39 USD.

Ein Tagesschlusskurs unter 233,81 USD wäre für die Bullen unschön. Denn dann wäre die Bewegung seit dem Allzeithoch eine kleine Topformation. In diesem Fall könnte es zu Abgaben gen 203,62-201,17 USD kommen.

Fazit: Die Aktie von Palo Alto notiert in einem wichtigen Widerstandsbereich, hat aber Chancen auf einen Ausbruch. Gelingt dieser könnte die Aktie kurzfristig gut 13 % und langfristig sogar knapp 50 % zulegen. Aber gute Chancen auf einen Ausbruch zu haben und der tatsächliche Ausbruch sind zwei sehr unterschiedliche Dinge.

Palo Alto Networks-Aktie

Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der stock3 AG in einer Geschäftsbeziehung stehen.

Bitte beachten Sie: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)