Fortan nimmt die Volatilität zu | Zscaler und Shopify unter Druck

Goldman Sachs geht davon aus, dass die Richtung an der Wall Street kurzfristig uneinheitlich sein wird, einhergehend mit mehr Volatilität. J.P. Morgan rechnet damit, dass Aktien im Vergleich zu Anleihen ins Jahresende hinein 50 bis 75 Basispunkte schlechter abschneiden könnten. Spannend zu sehen, dass Aktien von der soliden Auktion 2- und 5-jähriger Staatsanleihen und dem dadurch verursachten Rücklauf der Renditen nicht profitieren konnten. Heute werden $39 Mrd. an 7-jährigen Staatsanleihen auktioniert. Außerdem werden sich im Tagesverlauf zwei US-Notenbanker zu Wort melden. Wir sehen zudem erneut, dass einige Notenbanken versuchen die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen zu dämpfen. Während der Kapitalmarkt für 2024 maximal 95 Basispunkte an Zinssenkungen durch die FED sieht, haben sich einige Marktteilnehmer am Optionsmarkt für Senkungen um bis zu 250 Basispunkte positioniert, schreibt heute Morgen Bloomberg. Das dürfte eine zu aggressive Annahme sein, es sei denn, die USA schlittern in eine Rezession.



00:00 - Intro

00:22 - Richtung uneinheitlich | Mehr Volatilität

02:05 - Starker Turnaround bei Stimmungsindikatoren

04:50 - Jahresendziele S&P

05:20 - Notenbanken dämpfen Hoffnung auf Zinssenkungen

07:30 - EU Notenbanken | Bank of England | Australiens Zentralbank

09:10 - Inflation und Geldpolitik

10:04 - Konjunkturmeldungen global

11:35 - PDD | Meituan

12:17 - Zscaler

14:33 - Shopify | Adobe | Boeing | Crocs

16:15 - Mondelēz | Estée Lauder | Affirm

17:33 - Ausblick heute Abend (u.a. iRobot)

18:55 - Rivian | Tesla





