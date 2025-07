Cloud-Sicherheit auf der Überholspur: Zscaler überzeugt mit Wachstum und Kursdynamik

Seit der Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen Ende Mai hat die Aktie des kalifornischen Cloud-Sicherheitsunternehmens Zscaler Inc. eine beeindruckende Rally hingelegt: Rund 25 Prozent Kursgewinn katapultierten das Papier auf über 314 US-Dollar. Was die Märkte begeistert, sind nicht allein die soliden Zahlen – auch die technologische Weitsicht in Richtung KI und Zero Trust findet großen Anklang.

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 erzielte Zscaler einen Umsatz von 678 Millionen US-Dollar – ein Plus von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die bereinigten Billings stiegen um 25 Prozent auf 784,5 Millionen US-Dollar. Besonders hervorzuheben: Der Non-GAAP-Gewinn je Aktie lag bei 0,84 US-Dollar, deutlich über dem Vorjahreswert von 0,71 US-Dollar. Die operative Marge auf Non-GAAP-Basis blieb stabil bei 22 Prozent. Der operative Cashflow belief sich auf 211 Millionen US-Dollar, was einer Marge von 31 Prozent entspricht – ein Zeichen für die hohe Effizienz des Geschäftsmodells.

Zscaler profitiert von der wachsenden Nachfrage nach cloudbasierten Sicherheitslösungen, insbesondere im Bereich Zero Trust Network Access (ZTNA) und Secure Access Service Edge (SASE). Mit der geplanten Übernahme des MDR-Spezialisten Red Canary will das Unternehmen seine Kompetenzen im Bereich KI-gestützter Sicherheitsoperationen weiter ausbauen. Auch die Aufnahme in den AWS-Marktplatz für die US-Geheimdienst-Community unterstreicht die strategische Relevanz der Plattform.

Die Analystengemeinde zeigt sich entsprechend zuversichtlich: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 314,35 US-Dollar. Die Spanne reicht von 215 bis 385 US-Dollar. Die UBS bekräftigte zuletzt ihre Kaufempfehlung. Auch andere Häuser wie Morgan Stanley und Jefferies sehen weiteres Potenzial – insbesondere durch die zunehmende Integration von KI-Funktionen und die starke Positionierung im Enterprise-Segment.

Gleichzeitig bleibt der Wettbewerb intensiv. Mit Konkurrenten wie Palo Alto Networks, CrowdStrike und Fortinet ist der Markt hart umkämpft. Zudem ist die Bewertung ambitioniert: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt im zweistelligen Bereich – ein Niveau, das nur durch anhaltend starkes Wachstum gerechtfertigt werden kann.

ZSCALER INC. Tageschart

Charttechnisches Bild

Die technische Verfassung der Zscaler-Aktie ist derzeit ausgesprochen stark. Seit dem Ausbruch über die Widerstandszone bei rund 240 Euro hat sich ein dynamischer Aufwärtstrend etabliert.

Die 100-Tage-Linie verläuft aktuell bei etwa 212,78 Euro, die 200-Tage-Linie bei 197,32 Euro – beide zeigen klar nach oben. Der Abstand zu diesen gleitenden Durchschnitten signalisiert kurzfristig eine gewisse Überhitzung, was eine technische Konsolidierung wahrscheinlich macht.

Wichtige Unterstützungszonen liegen bei 250 und 240 Euro. Auf der Oberseite ist der Bereich um 295 bis 335 Euro als nächster Widerstand zu nennen. Sollte dieser durchbrochen werden, wäre ein Anlauf auf das obere Ende der Analystenspanne bei 385 US-Dollar charttechnisch nicht ausgeschlossen.

Tradingmöglichkeiten

Faktor-Optionsscheine Long auf ZSCALER INC.

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit Zscaler Inc. HD2SZD 5,19 210,026905 USD 236,280268 USD 3 Open End Zscaler Inc. HD9LP7 7,2 275,627973 USD 303,19077 USD 8 Open End

Faktor-Optionsscheine Short auf ZSCALER INC.

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit Zscaler Inc. HD2SZP 1,13 419,743352 USD 393,509393 USD -3 Open End Zscaler Inc. UG6EQN 0,70 354,142283 USD 326,590013 USD -8 Open End

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!