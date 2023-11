BAYER - Erholt sich die Aktie am Abwärtszielgebiet?

Bayer AG - WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Kurs: 30,400 € (XETRA)

Aktuell befindet sich die Bayer-Aktie auf dem tiefsten Stand seit Juni 2006. Im Bereich des damaligen Tiefs bei 30,22 EUR befindet sich auch das Zwischenziel der Verkaufswelle seit Anfang August, das bei 29,85 EUR notiert. Fast 80% vom Allzeithoch aus dem Jahr 2015 stellt sich vielen Anlegern die Frage, ob man an diesem Punkt einen ersten Einstieg riskieren könnte?

Bayer-Chartanalyse vom 23.11.2023

Zwei Kursziele des Abwärtstrends in Reichweite

Man muss die Präzision aus charttechnischer Sicht jetzt nicht auf die Spitze treiben, denn schon bei 28,89 EUR liegt ein weiteres zentralen Abwärtsziel der Baisse der letzten Monate. Die Zone zwischen dieser Marke und der 100%-Projektion der Verkaufswelle von August bis Ende Oktober wäre also prädestiniert für eine kurze Erholung. Daher muss auch der Chart aus der letzten Analyse kaum angepasst werden.

Allerdings sollte man sich darüber im klaren sein, dass ein Bruch der 28,89-EUR-Marke den Abverkauf erneut beschleunigen dürfte. Sollte es ohne eine Erholungsphase zu Abgaben unter 28,89 EUR kommen, wären weitere Verkaufswellen bis 26,20 und später sogar schon 24,19 EUR zu erwarten. Dabei handelt es sich um ein Zwischenhoch aus dem Frühjahr 2004, das als nächste markante klassische Unterstützung gewertet werden kann.

Wohin kann eine Kurserholung bei der Bayer-Aktie führen?

Sollten die Bullen jetzt also ihre charttechnisch durchaus vorhandene Chance auf eine Erholung nutzen und die Zielmarken bei 29,85 bzw. 28,89 EUR verteidigen, wäre zunächst ein steiler Konter bis an das frühere Support- und Abwärtszielgebiet bei 32,69 EUR zu erwarten. Shorteindeckungen und überraschte, erholungshungrige Käufer dürften für eine schnelle Rückkehr an die Marke sorgen. Allerdings könnte hier auch schon der nächste Abverkauf auf neue Tiefs folgen.

Ein Signal für die Fortsetzung der Erholungsphase wäre dagegen ein Anstieg über 33,16 EUR. In diesem Fall könnte der Bereich um 34,50 und 35,36 EUR angelaufen werden. Im Ausdehnungsfall sogar die Hürde bei 37,00 EUR. Ein Ende der steilen Abwärtsbewegung wäre dennoch erst über dieser Marke wahrscheinlich.

Bayer-Aktie Chartanalyse (log. Tageschart)

Besucht mich auch auf stock3 Terminal, werdet Follower und erhaltet weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei stock3 Trademate versorge ich Euch zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und verantworte das Musterdepot "Gehebeltes Swing-Trading".

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)