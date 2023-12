US-Arbeitsmarkt im Fokus

Rückblick:

Am vergangenen Mittwoch kletterte das Währungspaar zeitweise über die wichtige 1,10er Marke, konnte dieses Level allerdings nicht auf Tagesschlusskursbasis verteidigen. Zum Wochenschluss gab es dann kräftige Gewinnmitnahmen und EUR/USD setzte in den mittleren 1,08er Bereich zurück.

Was steht in der bevorstehenden Handelswoche an?

Ausblick:

Das Highlight der laufenden Handelswoche ist ohne Zweifel der US-Arbeitsmarkt am Freitagnachmittag um 14:30 Uhr. Hier gibt es wie gewohnt am Mittwoch um 14:15 Uhr mit dem ADP Report einen ersten Vorgeschmack auf die Daten.

Abgesehen davon stehen lediglich Daten aus der zweiten Reihe auf dem Wirtschaftsdatenkalender.

Charttechnischer Ausblick:

Die Abwärtsbewegung ausgehend vom Vorwochenhoch trug einen impulsiven Charakter und sollte damit Teil einer größeren Verkaufswelle zurück in den Bereich um 1,0680 Dollar sein. Entsprechend wären Erholungsbewegungen in den Widerstandsbereich um 1,0950 bis 1,1020 Dollar tendenziell als Verkaufsgelegenheiten zu interpretieren mit enger Absicherungsmöglichkeit oberhalb von 1,1020 Dollar.

Montag: nur Daten aus der 2. Reihe

Dienstag: 16 Uhr ISM Index Servicesektor USA

Mittwoch: 14:15 ADP Report

Donnerstag: nur Daten aus der 2. Reihe

Freitag: 14:30 Uhr US-Arbeitsmarktbericht 16 Uhr Uni Michigan Sentiment