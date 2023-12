Index bleibt auf Kurs Richtung Rekordhoch; auch Gold und Bitcoin steigen stark

Der Dax dürfte seine Jahresendrally am Montag fortsetzen: Rund eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den Leitindex ein Plus von 0,2 Prozent auf 16.427 Punkte. Mit seiner Rally von bisher zwölf Prozent vom Oktober-Tief steuert der Dax damit weiter auf sein Rekordhoch bei 16.528 Punkten zu. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 wird zum Wochenauftakt 0,1 Prozent höher erwartet.

"Es wird interessant zu beobachten sein, ob es einen nachhaltigen Ausbruch mit weiterlaufendem Trend gibt, oder ob es ein Verhalten wie im Sommer sein wird", schrieb der technische Analyst Christoph Geyer in seinem Wochenausblick. Im Sommer war der bis dahin gültige Rekordstand zweimal nur knapp überwunden worden. Mit Blick auf die Saisonalität fürchtet Geyer, dass der Dax auch diesmal nur kurz auf Rekordniveau verweilen kann.

An der Wall Street lauern die Indizes auch auf neue Rekorde. Im marktbreiten S&P 500 fehlten am Freitag nicht einmal mehr ganze 8 Punkte. Die asiatischen Börsen tun sich zum Wochenstart mit leichten Verlusten etwas schwerer.

Positive Vorgaben aus den USA

Die New Yorker Aktienmärkte haben am Freitag nach einer anfangs durchwachsenen Entwicklung nochmals Gas gegeben. Nach dem starken November glückte damit auch der Auftakt in den letzten Börsenmonat des Jahres. Auslöser war eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell. Der Leitindex Dow Jones Industrial ließ anschließend die Marke von 36.000 Punkten endgültig hinter sich und gewann letztlich 0,82 Prozent auf 36.246 Punkte. Damit erreichte er den höchsten Stand seit knapp zwei Jahren und ein Wochenplus von 2,4 Prozent. Zum Anfang 2022 erreichten Rekordstand von 36.952 Punkten fehlen dem Börsenbarometer nur noch 1,9 Prozent beziehungsweise rund 700 Punkte.

Die Börsen Asiens haben sich am Montag zum Start in die neue Woche schwer getan. Der CSI 300 mit Werten der Börsen in Shanghai und Shenzen notierte im späten Handel 0,4 Prozent im Minus. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong fiel der Hang-Seng-Index um 0,5 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte 0,6 Prozent ein. Gewinne gab es hingegen in Südkorea, Indien und Australien.

Gold: Neues Allzeithoch

Der Preis für Gold ist in der Nacht zum Montag auf ein Rekordhoch von 2.135 US-Dollar gestiegen. Getrieben wird der Preis für das Edelmetall schon seit Oktober von der Aussicht, dass der Zinsgipfel in den USA erreicht sein dürfte. Zuletzt hatten sogar die Hoffnungen zugenommen, dass es schon in wenigen Monaten zu einer ersten Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed kommen könnte, falls die Inflation weiter nachlässt.

Am frühen Montagmorgen kostete eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) zuletzt noch 2.087 Dollar (1.918 Euro) und damit 0,74 Prozent mehr als am Freitag. Eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag hatte den Zinserwartungen der Anleger am Freitag weitere Nahrung gegeben. Er hatte zwar die Bereitschaft der Notenbank wiederholt, den Zins notfalls doch noch weiter anzuheben, aber auch gesagt, dass die Geldpolitik schon recht restriktiv sei.

Wichtig werden vor diesem Hintergrund nun US-Arbeitsmarktdaten an diesem Freitag. Denn für die Geldpolitik der Fed spielt die Entwicklung des Arbeitsmarktes eine große Rolle als Indikator für die Stärke der Wirtschaft, aber auch für den Inflationsdruck. Mit der Erwartung perspektivisch fallender Leitzinsen wird Gold interessanter für Anleger. Denn das Edelmetall ist mit einem Malus behaftet: Im Gegensatz etwa zu festverzinslichen Wertpapieren wirft Gold keine laufenden Erträge ab. Sinken die Zinserwartungen, wird auch der Nachteil fehlender Zinserträge kleiner - und Gold gewinnt unter Anlagegesichtspunkten an Attraktivität.

Bitcoin steigt auf über 40.000 Dollar

Der Bitcoin hat seine Rally am Wochenende mit dem Sprung über die Marke von 40.000 US-Dollar fortgesetzt. Am frühen Montagmorgen kostete ein Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp 41.343 Dollar (38.083 Euro) und damit rund dreieinhalb Prozent mehr als tags zuvor. Mit dem Kurssprung übers Wochenende kommt der Bitcoin nun wieder auf einen Marktwert von mehr als 800 Milliarden Dollar.

Noch vor rund einem Jahr war der Bitcoin-Kurs bis auf fast 15 000 Dollar gefallen. Damals hatten unter anderem Turbulenzen am Kryptomarkt im Zusammenhang mit der Kryptobörse FTX einen Kurssturz ausgelöst. Das Image-Problem des Bitcoin ist mittlerweile aber in den Augen vieler Investoren offenbar behoben.

Digitalwährungen profitieren schon seit einer Weile von der Aussicht auf die Zulassung von auf Bitcoin basierenden ETF-Fonds in den USA. Experte halten die Zulassung durch die US-Börsenaufsicht Anfang des neuen Jahres für recht wahrscheinlich. Ein solcher Schritt würde die Nachfrage nach Bitcoins ankurbeln. Sollte es allerdings keine Zulassung geben, dürfte der Bitcoin-Kurs wohl wieder unter Druck geraten.

Renten

Bezeichnung Kurs (in Euro) Veränderung (in Prozent) Bund-Future 133,19 -0,14

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung (in Prozent) Euro in US-Dollar 1,0869 -0,09 US-Dollar in Yen 146,78 -0,06 Yen in Euro 159,55 -0,16

Rohöl

Bezeichnung Kurs (in US-Dollar) Veränderung (in US-Dollar) Brent (1 Barrel) 78,14 -0,74 WTI (1 Barrel) 73,43 -0,64

Umstufungen von Aktien

BARCLAYS STARTET SCHOTT PHARMA MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 30 EUR

DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT VOSSLOH AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 44 (45) EUR

GOLDMAN SENKT 1&1 AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 20 EUR

GOLDMAN SENKT FREENET AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 29,50 EUR

JPMORGAN: BASF, NOVOZYMES, SOLVAY, ELEMENTIS SIND CHEMIE 'TOP LONGS' FÜR 2024

JPMORGAN: TELECOM 'TOP PICKS' FÜR 2024 DEUTSCHE TELEKOM, CELLNEX, BT GROUP

STIFEL HEBT PVA TEPLA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 27 (23) EUR

WDH/JEFFERIES STARTET SALZGITTER MIT 'HOLD' - ZIEL 30 EUR

WDH/LBBW HEBT ZIEL FÜR JENOPTIK AUF 33 (28) EUR - 'KAUFEN'

WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 55 (51) EUR - 'OUTPERFORM'

BARCLAYS NIMMT GLENCORE MIT 'EQUAL WEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 475 PENCE

JEFFERIES SENKT FRONTIER DEVELOPMENTS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 170 (520) PENCE

JEFFERIES STARTET VOESTALPINE MIT 'HOLD' - ZIEL 29,50 EUR

JPMORGAN HEBT ROLLS-ROYCE AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 400 (235) PENCE

JPMORGAN SENKT SWISSCOM AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 508 (660) CHF

JPMORGAN SETZT CELLNEX AUF 'ANALYST FOCUS LIST' - EIN TELECOM-TOP PICK FÜR 2024

MORGAN STANLEY STARTET TECAN GROUP MIT 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 300 CHF

RBC SENKT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 2500 (2700) PENCE - 'UNDERPERFORM'

WDH/JEFFERIES STARTET ARCELORMITTAL MIT 'BUY' - ZIEL 33 EUR (mit Material von dpa-AFX)