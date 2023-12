DAX – Allzeithoch! Was ist das für ein Höllenritt der Bullen!

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 16.511,00 Pkt (XETRA)

Es ist so weit! Just zum Zeitpunkt dieser Zeilen steigt der Deutsche Aktienindex auf ein neues Allzeithoch an. Die im Oktober gestartete Rally summiert sich damit auf ca. 1.900 Punkte und ca. 13 %, wobei vor allen Dingen die Geradlinigkeit überzeugte. Trotz des überkauften Marktes gab es eigentlich keine echte Korrektur. Einfach nur Wow!

Die Korrektur wird kommen!

Die Tatsache, dass es auch im Deutschen Aktienindex wieder Korrekturen geben wird, ist für die Bären derzeit wahrscheinlich nur ein schwacher Trost. Darüber hinaus stellt sich natürlich die Frage, wann eine solche Korrektur einsetzt und von welchem Preisniveau aus.

Saisonal hat der DAX problemlos die Möglichkeit, bis in den Januar und sogar Februar hinein weiter bullisch durchzustarten bzw. nur schwach zu korrigieren. Auch der Blick auf den Verfall in der nächsten Woche Freitag lässt noch einige positive Tage zu.

Völlig bedenkenlos sollte man im aktuellen Preisbereich und angesichts der aktuellen Performance aber auch auf der Longseite nicht mehr agieren. Das Kartenhaus kann schneller zusammenfallen als so manch überzeugter Bulle vielleicht denkt.

Fazit: Die Bullen dominieren das Kursgeschehen, daran gibt es derzeit nichts zu rütteln. Dass es vielen schwerfällt, am Hoch zu kaufen, ist verständlich und auch nachvollziehbar. Im Zweifel aber ist dem Trend der Vorrang zu gewähren, bis sich im Chart etwas anderes zeigt. Müsste ich in die Zukunft schauen, wird das genau dann der Fall sein, wenn man die Bären mit neuen Hochs genug geärgert hat und jeder glaubt, der DAX kann nur noch weiter steigen. Vielleicht ist es ja schon in der nächsten oder übernächsten Woche zum Verfallstermin so weit. Bis dahin kann man es sich leicht machen: trade was für Kursbewegungen du siehst und die sind zumindest heute, mit dem neuen Allzeithoch noch eindeutig bullish!

DAX Index Aktie Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)