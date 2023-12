Der Dax hält sich weiterhin nahe am Allzeithoch. Martin Goersch schätzt die Perspektiven ein und beschäftigt sich außerdem mit der Aktie von Internetgigant Alphabet (Google, Youtube). Die Alphabet-Aktie bildet gerade möglicherweise eine, aufgepasst: ABC-Korrektur aus. Wie passend! Was es damit auf sich hat und wie es beim Goldpreis weitergehen könnte, diskutiert Martin in dieser Ausgabe von onvista Mahlzeit.

Direkt zum Video auf YouTube