EQS-News: Deutsche Börse nimmt Mutares in den SDAX auf

Deutsche Börse nimmt Mutares in den SDAX auf

Die Aktie von Mutares gehört zu den 160 wichtigsten Aktien auf dem deutschen Kurszettel

Höhere Visibilität der Mutares-Aktie bei den Investoren

Wirksamkeit der Aufnahme in den Auswahlindex zum 18. Dezember 2023

München, 6. Dezember 2023 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) steigt in den SDAX auf. Das hat die Deutsche Börse in ihrer gestrigen regulären Überprüfung des Small-Cap-Index entschieden. Damit gehört Mutares künftig in Deutschland zu den 70 liquidesten und zugleich größten börsennotierten Unternehmen unterhalb von DAX und MDAX gemessen an der Marktkapitalisierung der Aktien im Streubesitz. Die effektive Aufnahme in den SDAX erfolgt zum 18. Dezember 2023.

Der Aufstieg in den SDAX markiert einen weiteren Meilenstein in der Erfolgsgeschichte des Unternehmens seit dem Börsengang im Jahr 2008. Es ist das Resultat einer außerordentlich positiven Geschäftsentwicklung in den zurückliegenden Jahren und insbesondere seit dem mit hohen Transparenzanforderungen verbundenen Wechsel von Mutares in den Prime Standard der Deutschen Börse im Oktober 2021.

„Die Aufnahme in den SDAX trägt dazu bei, das Interesse an unserer Aktie weiter zu steigern und unsere Kapitalmarktpräsenz auszubauen. Es ist nach der kürzlich erfolgten Aufnahme in den MSCI Germany Small Cap Index auch eine weitere und besondere Auszeichnung für die über die vergangenen Jahre geleistete Arbeit des gesamten Mutares-Teams und für unsere professionelle und transparente Kapitalmarktarbeit. Zugleich sehen wir darin einen Ansporn, unser Versprechen, bis 2028 unseren Konzernumsatz auf zehn Milliarden Euro zu verdoppeln, mit derselben Dynamik wie bisher zu erfüllen“, kommentiert Robin Laik, CEO und Gründer von Mutares.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.de

Ansprechpartner Presse

CROSSALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Ansprechpartner Presse Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Telefon: +33 06 26 59 49 05

E-Mail: matthieu.meunier@clai2.com