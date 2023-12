Nikkei-225 - 2024: Kurs Allzeithoch?

Dieser Text gehört zu einer mehrteiligen Beitragsserie. Um auf die vollständige Analyse zuzugreifen, klicken Sie hier.

Schon seit längerem hat sich der japanische Nikkei-225® zu den positiven Börsenüberraschungen gemausert. Diesen konstruktiven Trend könnte der lange Zeit in Vergessenheit geratene Markt im neuen Jahr beibehalten. Als strategische Kurstreiber fungieren die langjährige Bodenbildung seit Anfang der 1990er-Jahre sowie die im Mai 2023 nach oben aufgelöste Korrekturflagge der letzten zwei Jahre (siehe Chart). Aus beiden Chartmustern konnten die japanischen Standardwerte lehrbuchmäßig Kapital schlagen, was mit 33.853 Punkten zu einem neuen Mehrjahreshoch und dem höchsten Stand seit 1990 führte! Möglicherweise liegt aktuell eine Schiebezone und damit die nächste Konsolidierungsformation vor. Vor diesem Hintergrund würde ein nachhaltiger Spurt über die Marke von 33.800 Punkten den Bullen ein weiteres Argument liefern. Die o. g. Korrekturflagge hält ein rechnerisches Kursziel von rund 39.000 Punkte bereithält. 39.000 Punkte? Déjà-vù? Richtig, da war doch was! Auf diesem Niveau hat der Nikkei im Jahr 1989 sein bis heute gültiges Rekordhoch ausgeprägt (38.957 Punkte). Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, sollten die japanischen „blue chips“ in Zukunft nicht mehr unter die horizontalen Ausbruchsmarken bei 30.800/30.500 Punkten zurückfallen.

Nikkei-225 (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nikkei-225

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.