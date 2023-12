USA: Stundenlöhne steigen deutlicher als erwartet

In den USA sind die Löhne im November stärker gestiegen als erwartet. Die durchschnittlichen Stundenlöhne erhöhten sich zum Vormonat um 0,4 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet. Im Oktober waren die Löhne um lediglich 0,2 Prozent gestiegen.

Im Jahresvergleich blieb der Lohnauftrieb mit 4,0 Prozent stabil. Nach wie vor klagen viele US-Unternehmen über einen Mangel an Arbeitskräften, weshalb die Löhne seit längerem deutlich steigen. Für die US-Notenbank Federal Reserve bedeutet das zusätzliche Inflationsrisiken.