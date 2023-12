CAC 40: Rekordhochs im Blick

Im April dieses Jahres markierte der französische Leitindex CAC 40 sein vorläufig letztes Hoch und drehte zur Unterseite in eine willkommene Konsolidierung ab. In der abgelaufenen Handelswoche gelang es schließlich den kurzzeitigen Abwärtstrend bestehend seit Anfang dieses Jahres zu knacken, womit das Barometer nun wieder zielstrebig seine Rekordhochs aus April dieses Jahres ansteuert.

Aufgrund der in dieser Woche anstehenden Zinssitzungen der US-Notenbank FED und Europäischen Zentralbank EZB dürften an den Aktienmärkten bis dahin keine größeren Sprünge vollzogen werden. Erst anschließend ist mit größeren Impulsen in die eine oder andere Richtung zu rechnen.

Aus technischer Sicht hat der Befreiungsschlag aus letzter Woche dem CAC 40 Index Aufwärtspotenzial zurück an seine Aprilhochs bei 7.581 Punkten verschafft und könnte sogar für ein kurzzeitiges Long-Investment genutzt werden.

Bei einer Marktenttäuschung findet das Barometer dagegen auf dem Ausbruchsniveau verlaufend um 7.630 Punkten eine erste markante Unterstützung vor, unterhalb des 50-Wochen-Durchschnitts von 7.298 Punkten würden allerdings empfindliche Abschläge auf 7.138 Punkte drohen.