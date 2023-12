Der Dax könnte seine Rekordjagd am Montag erst einmal fortsetzen - wenn auch mit gebremstem Schaum. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als einen Stand von 16.784 Punkten für den deutschen Leitindex.

Damit läge der deutsche Leitindex minimal über seiner Bestmarke vom Freitag bei 16.782 Punkten. Seit dem Oktober-Tief bei 14.630 Punkten hat ihn die Jahresendrally um fast 15 Prozent nach oben getragen. Mit einem Kursanstieg um gut 20 Prozent seit Jahresbeginn winkt ihm die beste Entwicklung seit dem Vor-Corona-Jahr 2019.

Auch der schönste und stabilste Aufwärtstrend ist nicht auf Dauer mit dieser Dynamik durchzuhalten. Es stehe eine Woche bevor, die nach der Saisonalität mit höchster Wahrscheinlichkeit einen kurzen Knick bringen wird.

Die letzten Zinsentscheide des Jahres stehen an

Zudem werden die letzten wichtigen Leitzinsentscheidungen des Jahres erwartet - am Mittwochabend in Washington und am Donnerstag in Frankfurt und London. Vor Weihnachten sind von der US-Notenbank Fed sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) keine Zinsschritte zu erwarten. Entscheidend seien die jeweiligen Sitzungen aber für die Erwartungen am Markt, ab wann und wie deutlich im neuen Jahr die Zinsen sinken dürften, schrieb Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets.

Einzelwerte im Überblick

Unternehmensseitig steht der Wirkstoffforscher Morphosys im Fokus, dessen Aktien nach Details zu wichtigen Studiendaten zum Medikamentenkandidaten Pelabresib auf der Handelsplattform Tradegate vorbörslich um fast neun Prozent anzogen. UBS-Analystin Xian Deng wertete die Daten insgesamt positiv, auch wenn es wohl immer noch keine wirkliche Erklärung für die Probleme mit dem Sekundärziel in der Hochrisikogruppe der Myelofibrose-Patienten gebe. Diese Probleme hatten im November für einen Kurseinbruch gesorgt, der mittlerweile aber aufgeholt ist.

Henkel und Eon gaben Hochstufungen etwas Auftrieb. Dass das Analysehaus Jefferies beim Konsumgüterhersteller nun zum Kauf rät, sorgte für ein vorbörsliches Kursplus von mehr als einem Prozent. Die Schweizer Großbank UBS spricht im Zuge eines Analystenwechsels für Eon nun eine Kaufempfehlung aus. Angesichts der konjunkturellen Unsicherheiten sei die Aktie für 2024 eine gute Wahl, heißt es in einem aktuellen Ausblick. Die Titel verteuerten sich um rund ein Prozent.

Dagegen droht dem Solar- und Windparkbetreiber Encavis ein fünfprozentiger Kursrutsch, nachdem die US-Bank Morgan Stanley die Aktien abgestuft hatte und nun ein Underweight-Votum ausspricht.

Moderate Gewinne an der Wall Street

Auf den mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktbericht für November haben die US-Börsen am Freitag mit Kursgewinnen reagiert. Der Dow Jones erreichte kurz vor der Schlussglocke einen weiteren Höchststand seit Anfang vergangenen Jahres. Nach einer fulminanten Aufwärtsbewegung seit Ende Oktober war die Rally in dieser Woche ins Stocken geraten. Auf Wochensicht trat der Dow quasi auf der Stelle.

Asiens Börsen durchwachsen

Die Börsen Chinas haben am Montag nach tristen Konjunkturdaten nachgegeben. So rutschte die Wirtschaft des Landes im November weiter in die Deflation.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 32.791 +1,50 Prozent Hang Seng 16.167 -1,02 Prozent CSI 300 3.418 +0,55 Prozent

Renten

Anleihenart Kurs Veränderung Bund-Futures 134,60 -0,05 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,2595 -0,37 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,254 +0,22 Prozent

Devisen: Euro startet stabil in die Woche der Notenbanken

Der Wochenbeginn fällt absehbar ruhig aus. Es stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Hochrangige Notenbanker halten sich mit öffentlichen Auftritten weitgehend zurück.

Im Laufe der Woche steht jedoch eine ganze Reihe von Zentralbank-Entscheidungen auf dem Programm. Unter anderem entscheiden die Währungshüter in den USA, im Euroraum und in Großbritannien über ihren Kurs. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob und wann sich eine geldpolitische Wende mit sinkenden Zinsen abzeichnet. Denn die einst sehr hohe Inflation ist rückläufig, was perspektivisch Spielraum für eine lockerere Geldpolitik eröffnet.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0768 +0,04 Prozent USD / JPY 145,60 +0,42 Prozent EUR / JPY 156,79 +0,46 Prozent

Ölpreise legen weiter zu

Die Erdölpreise rangieren damit etwas über ihren halbjährigen Tiefständen, die sie in der vergangenen Woche markiert hatten. Für etwas Entlastung sorgte ein solider Bericht vom US-Arbeitsmarkt, der vor dem Wochenende veröffentlicht wurde. Der stabile Jobmarkt konnte die Sorge über eine befürchtete Nachfrageschwäche etwas zerstreuen.

Auf der Angebotsseite herrscht allerdings noch immer Skepsis über die jüngsten Förderkürzungen des großen Ölverbunds Opec+. Obwohl bestehende Einschränkungen ins nächste Jahr verlängert wurden und die Produktion zusätzlich gekürzt werden soll, zweifeln Marktteilnehmer an der Umsetzung der Pläne. Hinzu kommt ein hohes Rohölangebot aus Ländern wie den USA, die nicht der Opec+ angehören.

Sorte Kurs Veränderung Brent 76,44 USD +0,60 USD WTI 71,74 USD +0,51 USD

