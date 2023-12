Widerstand: 16.850 17.000 Unterstützung: 16.730 16.500

Rückblick:

Der deutsche Leitindex setzte auch zum Start in die neue Handelswoche den sehr starken Vortagestrend weiter fort und ging auf einem neuen Allzeithoch im Bereich um 16.800 Punkte aus dem Handel.

Nach einer positiven Eröffnung wurde am Vormittag zunächst die Aufwärtskurslücke geschlossen, die Kurse kamen also etwas zurück. Im Anschluss aber gaben die Käufer wieder die Richtung vor.

Ausblick:

Es bleibt dabei: Die Bären bekommen (bislang) keinen Fuß in die Tür, der Index zieht von einem neuem Hoch zum nächsten. Störfeuer könnte es allerdings in den kommenden Tagen von der Wall Street geben: Der marktbreite S&P 500 ist gestern auf ein neues Jahreshoch geklettert und nun tendenziell anfällig für Gewinnmitnahmen.

Ein erstes kurzfristiges (kleines!) Verkaufssignal im deutschen Leitindex wäre ein Stundenschlusskurs unterhalb von 16.790 Punkten. Oberhalb dieser Marke haben die Käufer vorerst weiterhin das bessere Blatt, was eine Fortsetzung des Aufwärtstrends anbelangt.

Ein Stundenschlusskurs unterhalb von 16.790 Punkten könnte hingegen eine kleinere Korrekturbewegung in Richtung des Juli-Hochs um 16.530 Punkte einleiten.

Quelle: Tradingview

