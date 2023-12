DAX: Und wieder ein frisches Rekordhoch

Der Deutsche Aktien Index DAX verharrte zu Wochenbeginn in einer kleinen Handelsspanne auf hohem Niveau und konnte intraday sogar kurzzeitig seine Fühler über 16.800 Punkte strecken. Damit rückt nun ein zweites Kursziel nach Ausbruch über die Julihochs in greifbare Nähe.

Den Weg für weiter steigende Kurse dürften allerdings erst die Notenbanken FED und EZB zur Wochenmitte bereiten, wenn die Märkte deren Aussagen wohlwollend aufnehmen und sich weiter an die Hoffnung bald fallender Zinsen klammern.

Ein weiteres kurzfristiges Ziel auf der Oberseite liegt nun bei 16.822 Punkten auf dem Präsentierteller, darüber wäre ein Anstieg an 16.910 Punkte denkbar.

Auf der Unterseite ist der Index bei 16.655 Punkten abgesichert, darunter durch die Sommerhochs bei 16.528 Zählern. Erst darunter dürften sich größere Abschläge in Richtung 16.000 Punkte beim heimischen Leitbarometer bemerkbar machen.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Dienstag mit Erzeugerpreisen (CGPI) per November vorgelegt, Deutschlands Großhandelspreise aus November stehen dagegen um 8:00 Uhr auf der Agenda. Die ZEW-Konjunkturerwartungen per Dezember stehen um 11:00 Uhr auf dem Plan, gefolgt von den europaweiten Erwartungen. Zur Mittagsstunde stoßen die USA mit Zahlen zum NFIB Small Business Index per November dazu, ab 14:30 Uhr folgen Verbraucherpreise per November und um 14:55 Uhr die Redbook-Einzelhandelsumsätze aus der Vorwoche.