DAX: Täglich ein neuer Rekord

Trotz einer neuen Bestmarke bei 16.837 Punkten beim heimischen Leitindex DAX ist das Barometer im gestrigen Handel hauchdünn in der Verlustzone aus dem Handel gegangen. US-Indizes zeigen sich derweil sehr viel fester und setzten ihre dynamische Aufwärtsbewegung weiter fort.

Börsianer fiebern nun auf einen der wichtigsten Tage im Dezember dieses Jahres hin, wenn die US-Notenbank FED ihre nächsten Zinssätze festlegen wird. In der Summe wird mit keiner Veränderung gerechnet, wie immer kommt es aber auf das Kleingedruckte und damit die anschließende Pressekonferenz an.

Sicherlich dürften die Aussagen von FED-Chef Jerome Powell die wichtigsten Indizes rund um den Erdball in die eine oder andere Richtung bewegen. Für den DAX ergibt sich aus dem Stand heraus weiteres Aufwärtspotenzial oberhalb von 16.822 Punkten an 17.010 Zähler.

Sollten Investoren jedoch eine Enttäuschung erleben und kurzerhand die andauernde Rallye stoppen, findet der DAX bei 16.655 und darunter 16.528 Punkten erste wichtige Unterstützungen vor.

Neben dem FED-Zinsentscheid um 20:00 Uhr und der darauf folgenden Pressekonferenz gilt es aber noch andere Wirtschaftsdaten zu beachten. China hat in der Nacht zum Mittwoch Zahlen zur Geldmenge M2 per November und der Kreditvergabe vorgelegt, Italiens Arbeitslosenquote aus dem dritten Quartal steht um 10:00 Uhr auf der Agenda, nur eine Stunde später geht es mit der europaweiten Industrieproduktion aus Oktober weiter. Ab 13:00 Uhr stoßen die USA mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche dazu, um 14:30 Uhr sollte sich der Blick noch einmal auf US-Erzeugerpreise per November richten.