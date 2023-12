Nach der Rally der vergangenen Wochen hielten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt im Vorfeld des am Abend anstehenden Zinsentscheids der US-Notenbank wenig überraschend zurück.

An einem eher impulsarmen Handelstag ging der deutsche Leitindex am Mittwoch mit einem kleinen Minus von knapp 30 Punkten bei 16.764 aus dem Handel.

US-Produzentenpreise leicht unter den Erwartungen

Der Anstieg der US-Produzentenpreise lag im Vergleich mit der Vorjahresperiode mit +0,9 Prozent leicht unter den Erwartungen der Volkswirte von 1,0 Prozent. Nun geht der Blick der Anleger auf den mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank am Abend.

Fachleute rechnen an diesem Abend nicht mit einer Veränderung der Leitzinsen. Im Fokus stehen mögliche Signale zur Geldpolitik im neuen Jahr, denn mittlerweile versprechen sich viele Anleger schon im Frühjahr erste Zinssenkungen, die die Wirtschaft bei einer zugleich rückläufigen Inflation stützen sollen.

BASF gefragt nach Umstufung

Unter den Einzelwerten bewegten am deutschen Markt zur Wochenmitte Umstufungen durch Analysten. Eine doppelte Hochstufung von "Sell" auf "Buy" durch die Schweizer Bank UBS gab der Erholung der Papiere von BASF weiteren Auftrieb. Die Titel des Chemiekonzerns zogen an der Dax-Spitze um über 4 Prozent an am Mittwoch.

Ampel-Einigung belastet Lufthansa und Solarbranche

Die Einigung der Ampel-Koalition auf einen Bundeshaushalt für 2024 schmeckte nicht allen Anlegern. Denn zur Finanzierung werden harte Sparbeschlüsse erwartet. So soll eine Kerosinsteuer auf innerdeutsche Flüge eingeführt werden. Die Aktien der Lufthansa verloren angesichts dieser Aussicht über 2 Prozent am Mittwoch.

Vizekanzler Robert Habeck sprach zudem von einem vorzeitigen Auslaufen der Förderung von E-Autos und schmerzhaften Einschnitten für die Solarbranche. Die Papiere des Solarzulieferers SMA Solar gaben gut 8 Prozent nach daraufhin. (mit Material von dpa-AFX)