DAX: Auf zum Mond

Als am Abend die US-Notenbank die Leitzinsen auf aktuellem Niveau beließ, zeitgleich aber drei mögliche Zinssenkungen für 2024 in Aussicht stellte, explodierten die Märkte förmlich und zum Teil auf neue Höchststände. Für den deutschen Leitindex DAX wird ein deutlich höherer Start in den Donnerstagshandel erwartet.

Die US-Währungshüter haben im Rahmen des Zinsentscheids vom Mittwoch die Zinsen in einer Spanne von 5,25-5,50 Prozent belassen. Der Abbau der Bilanzsumme soll unverändert fortgesetzt werden, was bereits jetzt schon wie eine Zinssenkung wirkt. Für das Jahr 2024 stellt die FED im Schnitt eine Senkung um 0,75 Prozentpunkte in Aussicht, dies in drei Schritten. Eine Zinsanhebung dürfte damit klar vom Tisch sein.

In der Folge legte das heimische Leitbarometer nachbörslich auf 16.903 Punkte zu, könnte dieses Niveau angesichts der überschwänglichen Euphorie allerdings leicht knacken und auf 17.200 Zähler weiter hochziehen. Begrenzt wird das Aufwärtspotenzial lediglich durch eine seit Februar bestehende Trendbegrenzung.

Ein bärisches Szenario will man sich unter den aktuellen Umständen kaum vorstellen, ein solches würde sukzessive erst unterhalb von 16.528 Punkten greifen und könnte infolgedessen Abschläge auf 16.290 Punkte bereithalten. Darunter findet der DAX bei rund 16.000 Zählern eine weitere wichtige Unterstützung vor.

Im heutigen Fokus dürfte nun die Europäische Zentralbank EZB im Fokus stehen, die ebenfalls über die nächsten Zinssätze und die kommende Fiskalpolitik kommunizieren wird. Zuvor allerdings sollten Investoren noch einen Blick auf die in der Nacht zum Donnerstag veröffentlichten Zahlen zur Japans Industrieproduktion aus Oktober (endgültig) werfen.

Um 14:15 Uhr findet schließlich der nächste große Show-down mit dem EZB-Zinsentscheid statt. Ab 14:30 Uhr geht es mit US-Erstanträgen sowie fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche weiter, gefolgt von Importpreisen aus November. Ab 14:45 Uhr wird schließlich die EZB-Pressekonferenz abgehalten.