Nach einer Kaufempfehlung des Bankhauses Metzler haben die Aktien von Redcare Pharmacy am Freitag mit 137,40 Euro knapp einen weiteren Höchststand seit zwei Jahren erreicht. Die Papiere der Onlineapotheke gewannen dabei 3,3 Prozent, im laufenden Jahr haben sie sich mehr als verdreifacht. Auch DocMorris legten in der Schweiz am Freitag zu.

Metzler-Analyst Felix Dennl setzt wie viele Kollegen auf das E-Rezept als großen Wachstumstreiber. Zum 1.1.2024 wird die Nutzung in Deutschland für verschreibungspflichtige Medikamente verpflichtend. Eine holprige Einführungsphase mit vielerlei Verzögerungen endet.

Die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen kommt insgesamt voran. So hat die Nationale Agentur für Digitale Medizin (Gematik) die formalen Voraussetzungen für die Nutzung der digitalen Identitäten im Gesundheitswesen geschaffen. Die Krankenkassen sind ab Jahresbeginn 2024 verpflichtet, ihren Versicherten auf Wunsch eine Gesundheits-ID zur Verfügung zu stellen.

Dennl geht davon aus, dass das E-Rezept 2025 dann noch einmal einen richtigen Schub erhält, wenn auch Klinikärzte zur Nutzung verpflichtet sind. Der Experte verwies zudem auf eine Studie von Julius Lagodny mit dem Titel "Arzneimittelversorgung am Abgrund: Warum Kinder schlecht versorgt werden und Apotheken sterben". Demnach seien 1,2 Millionen Senioren über 65 Jahren bis 2030 ohne Apotheke in ihrem Postleitzahlengebiet. Dies unterstreicht Dennl zufolge die Chancen für Onlineapotheken.