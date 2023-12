Meta Platforms: Käufer trauen sich aus Deckung hervor

Sollte die Auflösung der Schiebephase seit Juli dieses Jahres erfolgreich durch einen Kursanstieg über 342,92 US-Dollar verlaufen, könnte die Meta Platforms-Aktie an ihre alte Kursstärke anschließen und schließlich die Rekordstände aus August 2021 ins Visier nehmen. Aus der wellentechnischen Auswertung geht für das nächste Jahr sogar noch höheres Potenzial hervor, sofern die Aufwärtsdynamik ungebrochen bleibt. Langfristig ist der Aufwärtstrend bei diesem Technologiewert weiterhin ungebrochen.

Hohe Erwartungen an 2024

Ein erfolgreicher Wochenschlusskurs oberhalb von 342,92 US-Dollar und somit den Novemberhochs dürfte Aufwärtspotenzial an die Zwischenhochs aus November 2021 bei 352,71 US-Dollar freisetzen, darüber wäre ein Anstieg an die Rekordstände von 384,33 US-Dollar nur noch reine Formsache. Um bärische Signale auszusenden, müsstet Meta Platforms dagegen mindestens unter 297,16 US-Dollar abrutschen, in diesem Fall wären Verluste auf rund 280,00 und darunter 252,20 US-Dollar nahezu vorprogrammiert. Hinweise auf ein derartiges Szenario liegen derzeit nicht vor.