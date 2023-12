SAP - Der Aktie droht ein kurzfristiges Verkaufssignal

SAP SE - WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kurs: 141,400 € (XETRA)

So bullisch der Anstieg über die Hürden im Bereich von 131,70 EUR und die Oberseite eines sich ausweitenden Dreiecks für den Verlauf der SAP-Aktie in den letzten Wochen auch war, so groß ist jetzt das Risiko einer tiefen Korrektur.

SAP-Aktie mit großer Fallhöhe

Seit dem Abdrehen an der Oberseite des großen Aufwärtstrendkanals (vgl. den Abschnitt zum Wochenchart in der letzten Multi-Timeframe-Analyse) rast die SAP-Aktie förmlich der Unterstützung bei 140,42 EUR entgegen und dürfte darunter zunächst bis an die verlängerte Oberseite des sich ausweitenden Dreiecks (blau gestrichelt) bei rund 138,00 EUR fallen. Darunter dürfte die Verkaufswelle bis 134,50 EUR und später an die Oberseite der früheren Range bei 131,70 EUR führen.

Spätestens an der unteren Begrenzung des großen Aufwärtstrendkanals bei 129,74 EUR sollten die Bullen den übergeordneten Aufwärtstrend allerdings fortsetzen und damit auch einen Abverkauf bis 122,00 EUR verhindern.

Erst mit einem Anstieg über die Kurshürden bei 144,80 und 146,50 EUR wäre der Aufwärtstrend reaktiviert und damit die Chance auf eine weitere Rallystufe bis 154,00 - 155,34 EUR in den kommenden Wochen gegeben.

SAP Aktie Chartanalyse (Tageschart)

© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse