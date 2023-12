Etsy: Bullen träumen von…

Den letzten markanten Höhepunkt markierte Etsy bei 307,75 US-Dollar im November 2021, nach dem raketenhaften Anstieg folgte rasch die Ernüchterung, bis Mitte 2020 vielen Verlust auf 67,01 US-Dollar und damit die Verlaufshochs aus 2019 an. Nach einer zwischengeschalteten Erholung auf 149,91 US-Dollar zu Beginn dieses Jahres setzte erneut eine Schwächephase ein und drückte die Papiere sogar noch einmal auf 58,20 US-Dollar talwärts. Von dort aus konnte sich der Wert wieder deutlich erholen und an rund 88,00 US-Dollar zulegen. Der hierbei überwundene Abwärtstrend aus diesem Jahr hat entsprechend weiteres Kurspotenzial freigesetzt, was sich nun in weiteren Gewinnen manifestiert.

Ziel EMA 200

Der Befreiungsschlag aus dieser Woche hat bei Etsy auf kurzfristiger Sicht Kurspotenzial an 98,00 US-Dollar und darüber den 200-Wochen-Durchschnitt bei 102,86 US-Dollar freigesetzt. Bis dahin könnte die Aktie noch problemlos ansteigen, bevor es wieder für einige Tage im Rahmen einer Konsolidierung talwärts geht. Sollte ein vorzeitiger Abbruch mit einem Kursrutsch unter den 50-Wochen-Durchschnitt von 76,97 US-Dollar einsetzen, müssten sich Investoren auf Verluste auf 68,00 US-Dollar einstellen. Darunter dürften sicherlich noch einmal die Jahrestiefs bei 58,20 US-Dollar als Unterstützung einspringen.