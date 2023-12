Infineon: Aufholpotenzial vorhanden!

Der Bedarf an Halbleiter-Chips wird weiter exponentiell wachsen. Die Frage ist nur, ob davon auch deutsche Arbeitnehmer auf Grund der Budgetären Engpässen profitieren können. Infineon ist punkto Produktionskapazitäten bereits global aufgestellt und kann die Chip-Welle abreiten. Viel hängt nun von der Subventionspolitik des deutschen Staates ab, um die staatlichen Zuwendungen in der Elektromobilität hochzuhalten. Infineon ist durch den Kauf von Cypress Semiconductor endgültig zum Big Player am Sektor Halbleiter für Elektroautos aufgestiegen. Ein großer Umsatzbringer sind dabei die Leistungshalbleiter. In diesem Segment droht aber Konkurrenz seitens Toshiba und seinem Joint Venture-Partner Rohm. Das japanische Industrieministerium will das Projekt mit mehr als 800 Millionen Euro unterstützen.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Infineon konnte gestern um rund 0,26 Prozent auf 37,87 Euro zulegen, nachdem er eine Woche zuvor bei der Überwindung der Widerstandszone rund um das Level bei 38,52 Euro zum fünften Mal gescheitert ist. Kann dieser Widerstand schließlich geknackt werden, könnten die Bullen das All Time High bei 43,85 Euro ins Visier nehmen. Bei einem endogenen Rückgang des Kurses könnte die Unterstützung bei 33,08 Euro die Gemüter wieder besänftigen. Fundamental betrachtet ist für das aktuelle Geschäftsjahr ein leichter Gewinnrückgang eingeplant. Im Geschäftsjahr 2024/25 sollte der Gewinn pro Aktie einen Rekord ausweisen. Das entsprechende erwartete KGV käme bei Erfüllung der Planzahlen auf rekordverdächtige 15,00 zurück. Im historischen Vergleich der letzten 10 Jahre war das KGV noch nie so tief angesiedelt. Der Anteilsschein wird mit einem erwarteten KGV 2023/24 von 17,98 bewertet und liegt im Bereich der Mitbewerber wie NXP und STMicroelectronics.