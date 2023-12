DAX: Ruhiger Ausklang

Der Deutsche Aktienindex DAX verweilt in der Handelsspanne dieser Woche in einer groben Seitwärtsphase um den EMA 50 herum und lässt mit Signalen nach dem Rekordhoch von 17.003 Punkten aus der abgelaufenen Handelswoche auf sich warten. Unterdessen haben US-Indizes nach einer leichten Verspätung ebenfalls eine Konsolidierung gestartet, die angesichts der massiven Kursgewinne der letzten Wochen noch weiter ausgebaut werden könnte.

Für den DAX würde dies unterhalb eines Niveaus von 16.620 Punkten weitere Abschlagsrisiken in Richtung der Sommerhochs bei 16.528 Punkte bedeuten, darunter dürfte sicherlich der Bereich um 16.290 Zählern als zusätzliche Unterstützung zum Tragen kommen. Schließlich ist die Kursentwicklung seit 16.000 Punkten noch mit zahlreichen Kurslücken gepflastert.

Sollte es allen Erwartungen entgegen über das Niveau von 16.890 Punkten aufwärtsgehen, wären noch einmal Gewinne an die Rekordstände bei 17.003 Punkten denkbar. Aber erst darüber dürfte die nächstgrößere Zielmarke um 17.200 attackiert werden.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Freitag mit Zahlen zu Verbraucherpreisen (Kernrate) per November und dem Protokoll der letzten geldpolitischen Notenbanksitzung geliefert. Deutschlands Importpreise aus November stehen um 8:00 Uhr auf der Agenda, bevor es erst ab 14:30 Uhr mit Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter der USA aus November weitergeht. Zeitgleich werden noch Zahlen zu Konsumausgaben und persönlichen Einkommen aus November gemeldet. Nicht zu vergessen die PCE-Kernrate per November, die ebenfalls zu 14:30 Uhr ansteht.