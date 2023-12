DAX: Schwacher Start in 2024?!

Der Deutsche Aktienindex DAX markierte in der abgelaufenen Handelswoche sein bisheriges Rekordhoch um 17.000 Punkten, hinterließ auf Wochenbasis jedoch eine mit Zweifeln behaftete Kerze, die auf eine Konsolidierung zu Beginn des neuen Jahres hindeutet. Auf der Oberseite ist das Barometer ohnehin durch eine seit Februar bestehende Trendbegrenzung im Aufwärtspotenzial begrenzt.

Die ausbleibenden Verluste in dieser Woche haben sicherlich mit dem dünnen Handel kurz vor Weihnachten zu tun, aussagekräftige Impulse gehen aus dem Kursgeplänkel um 16.670 Punkten nicht hervor.

Erst bei Notierungen unterhalb von 16.600 Zählern würden sich die Hinweise auf eine Konsolidierung in Richtung der Sommerhochs bei 16.528 Zählern und darunter die 2021‘er Hochs bei 16.290 Punkten verdichten. Spätestens um 16.000 Punkten sollte aber eine nachhaltige Stabilisierung gelingen.

Steigt das heimische Leitbarometer dagegen unerwartet über 17.000 Punkte auf Wochenbasis an, könnten kurzzeitige Gewinne an 17.200 Punkte und darüber 17.230 Zähler erfolgen. Woher derart positive Signale in den letzten Tagen dieses Jahres herkommen sollen, bleibt fraglich.