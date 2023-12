SAP - Hohe Abwärtsdynamik birgt Risiken

SAP SE - WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kurs: 137,700 € (XETRA)

Übergeordnet befindet sich die SAP-Aktie in einem breiten Aufwärtstrendkanal, dessen Oberseite sie Anfang Dezember erreicht hatte. Von dort prallte der Wert nach einem neuen Rekordhoch bei 149,12 EUR nach unten ab und unterschritt das Zwischentief bei 140,42 EUR. In der Folge dieses kleinen Verkaufssignals wurde das in der letzten Analyse anvisierte Kursziel bei 134,50 Euro fast schon erreicht.

Wiederaufnahme des Aufwärtstrends in weiter Ferne

Mit dem jüngsten Tief könnte die Korrekturphase also theoretisch enden und mit einem Wiederanstieg über die frühere Unterstützung bei 140,42 EUR der nächste Angriff auf das Rekordhoch starten. Hierzu müsste die Aktie allerdings auch die frühere Rekordmarke bei 143,43 EUR überwinden.

In diesem aktuell wenig wahrscheinlichen Fall könnte der Wert sogar in den nächsten Wochen noch den Bereich um 152,00 EUR und mittelfristig ggf. das übergeordnete Kursziel bei 155,34 EUR erreichen.

Mehr als nur eine Korrektur im Aufwärtstrend?

Aufgrund der Wucht des bisherigen Einbruchs ist eine Fortsetzung des Abverkaufs allerdings wahrscheinlicher und dürfte die Aktie bei Kursen unter 135,46 EUR an den Supportbereich von 129,74 bis 131,70 EUR einbrechen lassen, ehe ein weiterer mehrwöchiger Aufwärtsimpuls folgen dürfte.

Sollte letztgenannte Marke dagegen unterschritten werden, wäre die Chance auf eine Rallyfortsetzung für die kommenden Wochen vergeben und ein Einbruch in Richtung der Zone um 118,52 bis 121,10 EUR wahrscheinlich.

Charttechnisches Fazit: Die Aktie von SAP muss die Hürden bei 140,42 und 143,20 EUR so schnell wie möglich aus dem Weg räumen, da andernfalls die Fortsetzung des Abverkaufs in Richtung 129,74 und 131,70 EUR kaum mehr zu verhindern wäre.

SAP Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)