FTSE 100: Jahreswiderstand im Test

Der britische Leitindex FTSE 100 konnte sich in den letzten Tagen an einen Horizontalwiderstand aus der zweiten Jahreshälfte herantasten und setzte diesen einem erneuten Test aus. Sollten Bullen tatsächlich die Oberhand gewinnen und einen Ausbruch darüber vollziehen können, würde dies eine mittelfristige Trendwende wahrscheinlich machen und vielversprechende Kurssteigerungen für Anfang 2024 implizieren.

Noch aber konnte der Widerstandsbereich zwischen 7.723 und 7.746 Punkten nicht nachhaltig überwunden werden. Für ein bullisches Szenario mit einem anschließend mittelfristigen Trendwechsel müssen Käufer noch eine Schippe drauflegen und mindestens einen Wochenschlusskurs oberhalb dieser Barriere setzen.

Nur in diesem Szenario würde ein Kaufsignal in Richtung 7.801 und 7.936 Punkte wahrscheinlich werden und sich für ein längerfristiges Long-Engagement anbieten. Ein weiteres Ziel könnte sogar an den aktuellen Jahreshochs von 8.047 Punkten liegen.

Auf der anderen Seite käme ein Abpraller mit Korrekturrisiken zurück auf den EMA 50 bei aktuell 7.639 Punkten nicht überraschend, darunter müsste noch einmal der 200-Tage-Durchschnitt sowie die Horizontalunterstützung um 7.530 Punkte dem FTSE 100 Index als Unterstützung aushelfen. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, dies würde nämlich eine Konsolidierung zurück auf die Jahrestiefs bei 7.215 Punkten klar begünstigen.