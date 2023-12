DAX: In kleinen Schritten weiter rauf

Dank positiver Vorgaben aus den USA und Asien konnte der deutsche Leitindex DAX zur Wochenmitte weiter zulegen und am Ende des Tages ein Niveau bei 16.720 Punkten erreichen. Übergeordnet allerdings wachsen die Zweifel an einer unmittelbaren Fortsetzung der Kursrallye zu Beginn des neuen Jahres.

Dennoch wird der DAX-Index in einer Spanne zwischen 16.624 und im Hoch bei 16.789 Punkten auf Sicht der nächsten Tage bis Jahresende gesehen. Erst wenn die großen Händler auf das Frankfurter Parkett zurückkehren, dürfte wieder Bewegung beim DAX einkehren.

Bis dahin kann man sich die Zeit ruhig noch mit einigen Daten vertreiben, wie beispielshalber den Zahlen zu Japans Einzelhandelsumsätzen und Industrieproduktion aus im November (vorläufig).

Diese wurden in der Nacht zum Donnerstag veröffentlicht. Ansonsten rücken am Nachmittag ab 14:30 Uhr noch einmal die Erstanträge und fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe der US-Amerikaner in den Vordergrund, darüber hinaus frische Daten zur Handelsbilanz für Waren und den Großhandelslagerbeständen per November.