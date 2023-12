2023: Die zwölf Kursraten des S&P 500

An der Wall Street geht es seit neun Wochen in Folge aufwärts. Eine so lange Gewinnstrecke ist historisch betrachtet selten. Rechtzeitig vor Toresschluss für das Jahr 2023 hat der S&P 500 einen Rekord erreicht. Der letzte Rekord wurde mit 4796.56 am 3. Januar 2022 verbucht. Die vorläufige Bilanz des Jahres fällt glänzend aus, mit dem Nasdaq 100 und Nasdaq Composite rund 56% und 45% im Plus. Der S&P 500 legte 24,5% zu, gefolgt vom Russell 2000 mit 16,8% und dem Dow Jones mit 13,8%. Spitzenreiter unter den Sektoren waren die Chipwerte, mit einem Sprung von gewaltigen 66%. Der heutige Handel dürfte ähnlich lustlos verlaufen, wie bereits am Vortag. Wir sehen in Südkorea und Spanien weitere Zeichen einer abkühlenden Inflation, mit einer in den USA leicht an Schwung verlierenden Wirtschaft. Nennenswerte Wirtschaftsdaten gibt es an der Wall Street heute keine. Wir werden erst kommende Woche wieder eine Normalisierung sehen, mit dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, den JOLTS (Job Openings) und dem Sitzungsprotokoll der letzten FED-Tagung am Mittwoch, und dem Dezember-Einkaufsmanager Index der Industrie und Dienstleister im Wochenverlauf.



00:00 Intro

00:24 Überblick

01:12 Die 12 Kursraten des S&P 500

02:31 Fazit (S&P, Russell, Dow Jones, Nasdaq)

03:08 Gutes Omen für 2024?

04:57 Inflationsdaten aus Südkorea & Spanien

06:00 Zinssenkungen? | US Wirtschaft

06:45 Ausblick (Berichtssaison u.a.)

09:10 Autoexporteur: China überholt Japan

09:45 Baidu | JD, Alibaba | Microsoft | Boeing

11:37 Lululemon

12:22 Rückblick 2023 - Ausblick 2024



