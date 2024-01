DAX: Etwas übers Ziel hinausgeschossen

Der Deutsche Aktienindex DAX startete sehr fest in das neue Jahr und konnte seine Gewinne auf zeitweise 16.963 Punkte und somit knapp unter die bisherigen Rekordstände aus Ende 2023 ausbauen. Doch rasch griff Ernüchterung um sich, das Barometer fiel recht schnell in die Verlustzone und notiert zur Stunde 0,35 Prozent im Minus.

Die zuvor vermutete Trendumkehr in Gestalt einer SKS-Formation ist damit weiterhin präsent und könnte bei weiteren Abschlägen das Barometer doch noch in eine gesunde Konsolidierung schicken. Ziele wären unterhalb eines Niveaus von 16.624 Punkten dann bei 16.528 und 16.290 Zählern zu nennen. Im Idealfall geht es sogar auf 16.000 Punkte abwärts, wodurch einige zuletzt gerissene Kurslücken endgültig geschlossen werden dürften.

Unterdessen kann auf der Oberseite Kurspotenzial an 17.200 Punkte erst entfaltet werden, wenn es gelingt einen Tagesschlusskurs mindestens oberhalb von 16.963 Punkten zu etablieren. Dieses Niveau läge dann über der oberen Abwärtstrendkanalbegrenzung bestehend seit Mitte Dezember.

Frischen Daten zufolge seitens der Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe Chinas ist eine leichte Verbesserung zu erkennen, das Barometer konnte von 50,70 auf 50,80 Punkte zulegen. In Europa zeigt sich dagegen ein gemischtes Bild, während Spanien und Frankreich Einbußen bei ihren Einkaufsmanagerindizes verdauen müssen, stiegen die Erwartungen in Italien und Deutschland leicht an. Weitere Impulse für die Aktienmärkte stehen ab 15:45 Uhr mit dem S&P Global Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe per Dezember (endgültig) der US-Amerikaner an, um 16:00 Uhr folgen noch Zahlen zu Bauausgaben aus November.