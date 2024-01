Tesla: Hat Elon Musk zu viel versprochen?

Die Anwälte der Großkanzlei Labaton Sucharow in New York sind von Elon Musks Fehlverhalten bezüglich der Informationspolitik über den Autopiloten überzeugt. Teslas Vorsprung beim autonomen Fahren würde laut Musk Milliarden an Software und Autoverkäufen sowie Einnahmen aus einer Flotte autonomer 'Robotaxis' generieren. Die Realität habe jedoch völlig anders ausgesehen. Die Anwälte schlussfolgern, dass Tesla-Autos nicht sicher selbst fahren können und Tesla nie kurz davorstand, echte autonome Fahrsysteme auf den Markt zu bringen. Musk habe den Aktienkurs durch diese an Betrug grenzende Aussagen aufgebläht. Zu diesen Problemen gesellen sich die deftigen KGVs und die wachsende Konkurrenz aus China. Aufgrund dieser Lage wird es Tesla schwer haben, realwirtschaftlich in den hohen Kurs „hineinzuwachsen“.

Zum Chart

Der Aktienkurs des Elektroautobauers Tesla hat nach der Erholung vom partiellen Tief bei 101,81 US-Dollar am 6. Januar 2023 auf höherem Niveau eine Seitwärtsentwicklung ausgebildet. Diese wird vom Widerstand bei 276,51 US-Dollar und der Unterstützung bei 192,74 US-Dollar begrenzt. Nach oben hin scheint der Kursverlauf ob der herausfordernden Bewertung bei gleichzeitigem Preiskampf gedeckelt zu sein. Der geplante Gewinn pro Aktie sollte bis einschließlich 2026 auf 6,76 US-Dollar ansteigen, was auf Basis 2023 einem Anstieg um 259 Prozent entspricht. Gleichzeitig sinkt das erwartete KGV 2026 auf aktuell 36,40. Vorausgesetzt wird dabei die Einhaltung der Planzahlen. Die verschärfte Konkurrenz am Markt für Elektroautos macht es aber für die Belegschaft von Tesla immer schwieriger, die Wachstumsvorgaben zu erfüllen. Ob auch der Plan aufgeht, die "billige Hardware Auto" später durch teure Software für das autonome Fahren nachzurüsten, erscheint nach den oben im Text geäußerten Vermutung als zweifelhaft. Weiters befindet sich der Kurs seit Mitte Juli 2023 in einer Konsolidierung, wobei die neuen Hochs knapp unter den alten Hochs notieren. Ein Kursausschlag an die untere Begrenzung der Range bei 208,40 US-Dollar liegt im Bereich des Möglichen.