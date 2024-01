Rückblick:

Das Fazit der jüngsten Betrachtung vom 18.12. lautete wie folgt:

Mit dem impulsiven Anstieg in der vergangenen Woche hat sich das kurzfristige Chartbild wieder zu Gunsten der Käuferseite gedreht. So lange das Währungspaar nun nicht wieder auf Stundenschlusskursbasis unter die Marke von 1,0830 Dollar abrutscht, wird charttechnisch tendenziell ein erneuter Anlauf in den Bereich 1,1020/50 Dollar favorisiert.

Die bullische Einschätzung für das Währungspaar erwies sich als korrekt, EUR/USD kletterte vor dem Jahreswechsel zeitweise sogar bis in den Bereich um 1,1140 Dollar. Was steht in den kommenden Handelstagen an?

Ausblick:

Das Highlight der laufenden Handelswoche ist ohne Zweifel der US-Arbeitsmarkt am Freitagnachmittag um 14:30 Uhr. Am Donnerstag um 14:15 Uhr gibt es mit dem ADP Report einen ersten Vorgeschmack auf die Daten. Auf Grund der feiertags bedingt verkürzten Handelswoche gibt es den ADP-Report diesmal am Donnerstag und nicht wie gewöhnlich bereits am Mittwoch.

Zudem stehen am Donnerstag Inflationsdaten aus den einzelnen Bundesländern in Deutschland auf dem Kalender.

Charttechnischer Ausblick:

Nach der Rally bis auf 1,1140 Dollar folgte eine bärische Trendumkehr im Tageschart, Vorbote des deutlichen Rücksetzers heute.

Mit dem Bruch der Unterstützung um 1,10 Dollar ist der Weg des geringsten Widerstands nun vorerst wieder südwärts. So lange kein Comeback und ein Tagesschlusskurs oberhalb von 1,1020 Dollar gelingt, ist der Weg des geringsten Widerstands in den kommenden Handelstagen südwärts mit Kursziel im Bereich 1,0840/60 Dollar.

Dienstag: nur Daten aus der 2. Reihe

Mittwoch: 16 Uhr USA ISM Index für das verarbeitende Gewerbe 20 Uhr Sitzungsprotokolle

Donnerstag: ganztags: vorläufige Konsumentenpreise DE, 14:15 ADP Report USA

Freitag: 14:30 Uhr NFP-Daten USA, ISM Index Servicesektor