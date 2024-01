DAX: Endlich eingeknickt

Anleger nahmen zur Wochenmitte erst einmal Gewinne mit und schickten den DAX dadurch deutlich in die Verlustzone. Das Barometer war von über den Tag andauernden Abschlägen belastet und fiel bis Handelsende auf zeitweise unter 16.500 Punkte zurück. Hierbei wurde über die gesamte Bandbreite Geld vom Tisch genommen.

Dass der Deutsche Aktienindex DAX nach den Kurskapriolen aus Ende Dezember nun endlich durchatmen kann, kam nicht überraschend. Bereits im Vorfeld hatte sich eine potenzielle SKS-Formation mit Ausnahme des gestrigen Ausreißers angekündigt.

Weitere Verlustrisiken unterhalb von 16.528 Punkten sind nun auf 16.290 und 16.000 Punkte deutlich angewachsen.

Auf der Oberseite müsste das heimische Leitbarometer mindestens über 17.000 Punkte zulegen, damit die nächstgrößere Zielzone um 17.200 Punkten ins Visier genommen werden kann.

An der Datenfront werden heute noch einmal Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe per Dezember (endgültig) im Fokus stehen, den Anfang haben Japan und China in der Nacht zum Donnerstag gemacht. Zwischen 8:45 Uhr und 10:00 Uhr ziehen Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland und die EWU nach.

Um 13:30 Uhr stoßen die USA mit Challanger-Stellenstreichungen aus Dezember dazu, um 14:00 Uhr richtet sich der Fokus auf Deutschlands Vorabschätzung der Verbraucherpreise für Januar. Um 14:15 Uhr wird der ADP-Arbeitsmarktbericht ex Agrar per Dezember vorgestellt, ab 14:30 Uhr geht es mit Daten zu Erstanträgen sowie fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche der US-Amerikaner weiter.