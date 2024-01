PayPal: Schlag in die Magengrube

Mit August 2022 ging PayPal nach einer zwischen geschalteten Erholung erneut in einen Abwärtstrend über, Abschläge auf 66,39 US-Dollar waren die Folge, im Mai letzten Jahres wurde auch diese Unterstützung aufgegeben, wodurch insgesamt Verluste auf 50,25 US-Dollar bis Ende Oktober 2023 anfielen. Erst an dieser Stelle startete eine hoffnungsvolle Gegenbewegung, diese reichte zunächst bis Anfang Dezember an den 200-Tage-Durchschnitt, später kommt ein hoffnungsvoller Kopfsprung über den laufenden Abwärtstrend auf 64,13 US-Dollar vollzogen werden. Allerdings blieben Käufer der Akte fern, nach einer kurzzeitigen Seitwärtsbewegung fielen die Notierungen wie beschrieben zuletzt wieder in den vorausgegangenen Abwärtstrend zurück. Sollte nicht bald die Bullen an dieser Stelle intervenieren und rasch wieder Notierungen über den EMA 200 implementieren, könnte eine Korrekturausweitung auf PayPal zukommen.

38,2 % Fibo gebrochen

Eine häufig genutzte Trendwendestelle nach einer Konsolidierung liegt für gewöhnlich am 38,2 % Fibonacci-Retracement. Dieses Niveau wurde jedoch im Donnerstagshandel unterschritten, wobei die Signallage an dieser Stelle noch nicht ganz eindeutig ist. Notierungen unterhalb der gestrigen Tagestiefs von 57,44 US-Dollar würden jedoch eindeutig auf eine Korrekturfortsetzung mit Zielen um 55,55 US-Dollar in der PayPal-Aktie hindeuten und sich entsprechend für ein Short-Investment qualifizieren. Gelingt es dagegen in den letzten Handelsstunden dieser Woche mindestens den EMA 200 bei 60,16 US-Dollar zurückzuerobern, könnte noch einmal ein Aufschwung an 64,13 US-Dollar erfolgen. In deutlich ruhigeres Fahrwasser kein PayPal jedoch erst oberhalb von 65,73/66,39 US-Dollar zurückkehren und eine längere Anstiegsphase beschreiben.