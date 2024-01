ADIDAS - Aktie startet mit Verkaufssignalen ins neue Jahr

adidas AG - WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Kurs: 172,120 € (XETRA)

Die Hiobsbotschaften von Konkurrent Nike trafen am 22.Dezember auch die Aktie von Adidas hart und stoppte den bisherigen, stabilen Aufwärtstrend. Damit gelang es der Aktie nicht mehr, das anvisierte Kursziel bei 203,92 EUR zu erreichen. Zudem wurde mit dem Einbruch unter 188,44 - 191,20 EUR auch eine kleine Topbildungsformation aktiviert und diese Trendwende mit dem Unterschreiten der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie und des Supports bei 180,00 EUR zum Jahreswechsel bestätigt.

Ein letzter Strohhalm

Noch gibt es für den Kurs der Anteile des Sportartikelherstellers aber aus charttechnischer Sicht eine Chance, weitere Verluste zu umgehen:

Bislang weist die Abwärtsbewegung seit dem Vorjahreshoch bei 198,80 EUR die gleiche Länge wie der Einbruch seit dem 02. Januar auf (siehe blaue 100%-Projektion im Chart). Gleichlange Bewegungen sind typisch für eine abgeschlossene Korrektur. Damit dieses aktuell zugegebenermaßen schwache Szenario bestätigt wird, darf die Aktie zum einen keine neuen Tiefs unter 169,00 EUR ausbilden. Zum anderen müsste sie im Falle eines Endes der steilen Korrektur in Kürze hochdynamisch über 180,00 EUR ausbrechen, um die These zu bestätigen - ein weiter Weg.

Solange dies aber nicht der Fall ist, droht weiterhin die Verlängerung der zweiten Abwärtsstrecke in Richtung 158,90 und dem Tief aus dem Oktober 2023 bei 154,64 EUR. An dieser Stelle könnte eine deutliche Erholung starten. Allerdings wäre für die Rückkehr in den früheren Aufwärtstrend wäre in diesem Fall ein Anstieg über 175,00 EUR notwendig und stattdessen sogar ein Abtauchen bis 147,62 und 140,00 EUR nach einer kurzen Aufwärtsphase nicht mehr ausgeschlossen.

Charttechnisches Fazit: Die Aktie von Adidas hängt am sprichwörtlichen "seidenen Faden". Unterhalb von 169,00 EUR droht ein Einbruch auf 154,60 EUR.

Erst Kurse über 180,00 EUR wären ein Zeichen für eine Stabilisierung. Die Reaktivierung des Aufwärtstrends der Aktie ist durch den Abverkauf der letzten Tage in weite Ferne gerückt.

Adidas Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2024 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)