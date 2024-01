ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für HSBC auf 980 Pence - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für HSBC von 1000 auf 980 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank dauerhaft guter Kapitalrenditen und -ausschüttungen sowie des moderaten Potenzials für steigende Ergebnisschätzungen habe die Aktie der Bank Luft nach oben, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/mis

