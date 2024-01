DAX: Um Stabilisierung bemüht

Trotz weiter schwacher Konjunkturdaten und eines unsicheren Ausblicks in das laufende Jahr zeigt sich das heimische Leitbarometer zu Beginn dieser Handelswoche von seiner guten Seite und versucht den Bereich um die Sommerhochs zu verteidigen. Dem steht aber nun die Hürde bestehend aus dem EMA 50 entgegen, die es für einen weiteren Aufschwung unbedingt gilt zu knacken.

Die Auftragsentwicklung in der deutschen Industrie ist im November gegenüber Oktober um 0,6 Prozent gefallen. Das ist das dritte Minus in Folge, das lange propagierte Seitwärtsszenario gerät dadurch ins Wanken.

Zeitgleich hat der sentix-Konjunkturindex Deutschlands nach drei Anstiegen in Folge im Januar deutlich nachgegeben, der Index sank auf minus 26,1 (Dezember: minus 25,5) Punkte. Der Index der Lagebeurteilung sank auf minus 35,5 (zuvor minus 35,3) Punkte und der Index der Erwartungen auf minus 16,3 (zuvor minus 15,3) Punkte. Deutschland belegt damit mal wieder den allerletzten Platz in der Rangliste der Wachstumsländer.

Der Sentix-Konjunkturindex für den Euroraum erhöhte sich dagegen auf minus 15,8 (zuvor minus 16,8) Punkte. Die Lagebeurteilung kletterte auf minus 22,5 (zuvor minus 23,5) und der Erwartungsindex auf minus 8,8 (zuvor minus 9,8) Punkte.

Den Kurs des heimischen Leitbarometers DAX hatte dies jedoch nur marginal tangiert, das Barometer konnte nach einem anfänglichen Abverkauf seine Verluste intraday wieder eingrenzen und an die gestrigen Tageshochs sowie den EMA 50 aufschließen. Aber erst über dem Niveau von 16.650 Punkten wäre ein Folgeanstieg an 16.800 Punkte vorstellbar. Auf der Unterseite würden Schlussnotierungen unterhalb von 16.448 Punkten auf mögliche Verluste an 16.290 Punkte hinweisen, darunter auf glatt 16.000 Zähler.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag stehen ab 16:00 Uhr mit dem Conference Board Employment Trends Index auf der Agenda, die letzte planmäßige Nachricht wird um 21:00 Uhr mit Zahlen zu US-Verbraucherkrediten aus November vorgestellt.